Restam poucas vagas para as oficinas gratuitas de artesanato ministradas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” de Santa Bárbara d’Oeste. As inscrições seguem abertas até o dia 30 deste mês.

Os interessados podem se inscrever, nas vagas remanescentes, da lista abaixo, de forma presencial na loja da Casa do Artesão. O atendimento é de terça-feira a sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou aos sábados, das 9 às 13 horas.

Ao todo foram ofertadas 40 vagas em oito oficinas, contemplando as técnicas de entraleçamento com pedrarias, crochê, crochê amigurumi, costura artística em feltro, montagem com fitas e decoupage.

As oficinas poderão ser realizadas também por moradores de fora do Município, conforme a demanda e classificação de cada oficina, em turmas de, no máximo, cinco alunos.

A aluna (o) interessada (o) em participar de determinada oficina terá a opção de comprar o kit com os materiais da aula com o artesão oficineiro ou a opção de retirar a lista com os materiais para aquisição dos mesmos em outro lugar de preferência.

A Casa do Artesão está localizada na Rua João Lino, 362, no Centro. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Confira os detalhes das oficinas:

Artesão Oficineiro: Paulo Cezar Goettenauer dos Santos Couto

Peça Artesanal que será ensinada: Porta Celular

Técnica Artesanal: Entrelaçamento com Pedrarias

Data da realização da oficina: 19 e 20 de abril de 2022

Horário da Oficina: 14h às 16h

Nível de aprendizagem: Iniciante

Kit dos materiais para a aula (opcional): R$ 20,00

Disponíveis: 3 vagas

Artesã Oficineira: Bernadete Benedita de Camargo Queiroz

Peça Artesanal que será ensinada: Sousplat 35 cm

Técnica Artesanal: Crochê

Data da realização da oficina: 20 de abril de 2022

Horário da Oficina: 9h às 12h

Nível de aprendizagem: Iniciante

Kit dos materiais para a aula (opcional): R$ 10,00

Disponíveis: 2 vagas

Artesã Oficineira: Marister Hintze Damiane

Peça Artesanal que será ensinada: Mini Vaso

Técnica Artesanal: Decoupage ou Marmorizada

Data da realização da oficina: 27 de abril de 2022

Horário da Oficina: 09h às 12h

Nível de aprendizagem: Iniciante

Kit dos materiais para a aula (opcional): R$ 15,00

Disponíveis: 3 vagas

Artesã Oficineira: Marisa Yukiko Ueda

Peça Artesanal que será ensinada: Vaso de cacto

Técnica Artesanal: Crochê

Data da realização da oficina: 29 de abril de 2022

Horário da Oficina: 14h às 17h

Nível de aprendizagem: Intermediário

Kit dos materiais para a aula (opcional): R$ 8,00

Disponíveis: 2 vagas