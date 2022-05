A Casa da Criança Tahira, no bairro Jardim Ipiranga, ganhou esta semana uma nova sala de leitura, por iniciativa da diretora Sandra Juliato com o apoio da professora Luciete Rodrigues Dias. Elas transformaram uma antiga sala de aula em um espaço de convivência com livros, tapetes, almofadas e um aparelho de TV para a exibição de vídeos educativos.

Todos os livros foram agrupados e organizados nas prateleiras e as normas de utilização do espaço foram estabelecidas em conjunto nesta quarta-feira (25), quando a sala de leitura começou a ser utilizada. “Combinamos algumas regrinhas com os professores e com as crianças. Elas podem utilizar os livros e a sala de leitura sob a supervisão e os professores podem contar histórias, exibir vídeos educativos ou mesmo filmes que estejam de acordo com o trabalho pedagógico”, explicou a diretora.

A sala estava sendo utilizada para o armazenamento de brinquedos e, com a chegada de uma nova televisão, surgiu a ideia de revitalizar o espaço, que não estava sendo totalmente aproveitado pelos alunos. “Ficou bem legal e as crianças adoraram!”, disse.

A iniciativa da direção da escola foi elogiada pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, à qual a unidade é vinculada. “Ficamos surpresos e felizes em ver a antiga sala renovada e transformada em um ambiente aconchegante e que estimula a leitura e a educação de uma forma lúdica. A equipe da Tahira está de parabéns! Queremos multiplicar iniciativas como esta em toda a rede municipal de ensino”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.