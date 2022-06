A Casa Brasil abre as inscrições, na próxima segunda-feira (27), para oito novos cursos livres. As aulas estão previstas para começar no dia 1º de agosto. A unidade passa a oferecer os cursos de informática básica, internet, informática intermediária, pintura em tela, pintura em tecido, costura criativa, chinelo customizado e pintura em MDF.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço, duas fotos 3×4 e um crachá tipo jacaré no ato da inscrição até o dia 29, quinta-feira, entre 8h e 16h.

“Nosso compromisso é criar oportunidades aos nossos moradores, seja para facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou ainda os incentivando ao empreendedorismo. A Casa Brasil é uma excelente opção para quem deseja se capacitar, aprimorar ou adquirir novos conhecimentos”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Unidade educacional mantida pela Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Casa Brasil é dotada de espaço multimídia e salas de aula-laboratório para aulas de práticas profissionais. Os cursos ministrados na unidade têm por objetivo a emancipação dos cidadãos, proporcionando ferramentas, conteúdos, saberes e práticas, visando a oportunidade de trabalho e renda própria. As formações são todas gratuitas e oferecem certificados.

Mais informações sobre o espaço e os cursos oferecidos estão disponíveis na página da Casa Brasil no Facebook – Casa Brasil Sumaré-SP – ou pelo telefone: (19) 3903-1167.

Casa Brasil

Endereço: Avenida Brasil, 201. Jardim Conceição, Nova Veneza

Telefone: (19) 3903-1167