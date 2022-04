Os Cartórios Eleitorais da região estarão de plantão neste sábado (30 de abril) e domingo (1º de maio), das 11h às 17h, para quem ainda precisa tirar ou regularizar o Título de Eleitor a tempo de votar nas Eleições Gerais de outubro deste ano, além de pedir segunda via ou fazer transferência de Zona Eleitoral. Seguindo essa diretriz, o Cartório Eleitoral de Nova Odessa estará aberto para atender a população e resolver as pendências.

Para votar na eleição deste ano, é necessário regularizar a situação eleitoral até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio. Por conta do prazo, todos os cartórios eleitorais funcionarão de segunda-feira (02 de maio) a quarta-feira (04 de maio), das 9h às 18h.

TAMBÉM NO SITE

O chefe do Cartório Eleitoral de Nova Odessa, Rodrigo Fernandes Gonçalves, pediu para que as pessoas com acesso à internet requeiram o serviço diretamente pelo site do autoatendimento do TSE (Tribuna Superior Eleitoral), no endereço https://www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor/#/. O site funcionará 24h por dia para assuntos relacionados ao alistamento eleitoral deste ano, até a meia noite do dia 04/05/2022.

“Dada a pandemia e a possibilidade de contaminação com o coronavírus, o atendimento presencial no Cartório está sendo direcionado preferencialmente aos excluídos digitais (aqueles que não podem ou não conseguem usar o meio digital). Pede-se as pessoas interessadas que procurem o cartório eleitoral fisicamente apenas em real caso de impossibilidade de uso do meio digital”, solicitou Gonçalves.

SERVIÇO

Cartório Eleitoral de Nova Odessa/SP

Rua Valdemar Idnowski, nº 62/66, Bosque dos Cedros (em frente ao HMNO)

WhatsApp para atendimento automático a várias dúvidas dos eleitores: http://wa.me/556196371078 (disponível 24h por dia)

Site oficial do TRE-SP: www.tre-sp.jus.br

Site oficial do TSE: www.tse.jus.br