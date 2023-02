Cartão de crédito em alta em 2023 no Brasil

Levantamento mostra que aumento de limite será a opção mais buscada pelos consumidores neste ano

No site da Serasa, é possível simular opções gratuitamente e comparar todos os benefícios disponíveis antes de solicitar seu cartão

São Paulo, fevereiro de 2023 – Para identificar a relação do brasileiro com o cartão de crédito e apontar as perspectivas relacionadas ao consumo, a Serasa realizou uma pesquisa para mensurar os principais benefícios desejados e as possíveis motivações para trocas em relação ao uso do cartão.

De acordo com o levantamento, que ouviu 4.521 pessoas entre 19 de dezembro de 09 de janeiro, 19% dos consumidores afirmam que pretendem fazer novos cartões em 2023, mas 61% dos entrevistados revelaram que, se encontrassem todos os benefícios em um só cartão de crédito, passariam a ter apenas um.

“A pesquisa mostra que os brasileiros querem ser mais estratégicos no uso do cartão, buscando formas mais econômicas e benefícios que serão usados em outras áreas da vida, como milhas aéreas”, diz Amanda Rapouzo, diretora da Serasa.

Pensando em mudanças para 2023, os dados revelam que 39% dos consumidores esperam trocar o cartão por uma nova opção com mais limite neste ano. Em seguida, 16% revelam buscar por um cartão sem anuidade e 14% desejam oportunidades de programa de pontos para trocar por recompensas.

Principais mudanças buscadas pelos consumidores em relação ao Cartão de Crédito:

A partir dessas tendências, o mercado também tenta inovar com novas ofertas para todos os perfis de consumo. “Com tantas opções atualmente, existem cartões para todas as faixas de renda, fases da vida, sonhos e objetivos”, aponta Amanda. “Por isso, é importante entender seu modo de uso no dia a dia e traçar um planejamento financeiro que seja condizente com as funcionalidades do cartão desejado”.

Compare cartões de crédito na Serasa

Antes de definir o cartão ideal, é possível simular as oportunidades no marketplace da Serasa, que disponibiliza consultas online e gratuitas e que não impactam o seu Serasa Score. “Como o acesso ao crédito é essencial para o desenvolvimento e a realização de aspirações próprias, a Serasa tem investido em soluções que facilitam essa aquisição na vida dos brasileiros”, comenta a diretora.

Para saber mais e fazer a sua simulação gratuita, clique aqui.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.

Para mais informações: www.serasa.com.br.

