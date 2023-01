Cartão passou dos R$ 27,6 milhões

Após detalhar as visitas de Michelle, agora é a vez dos gastos de Jair Bolsonaro. O sigilo sobre os gastos do cartão corporativo usado pelo ex-presidente nos quatro anos de gestão foi quebrado. E mostrando a cifra de R$ 27,6 milhões em despesas. A lista foi conseguida pela Fiquem Sabendo – agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI). Nela aparecem compras de sorvete e gastos com hospedagens em viagens. Os valores foram criticados por governistas nas redes sociais.

O que Bolsonaro comprou?

Em viagens, foram R$ 13,7 milhões com hotéis, com valor especial usado no Ferraretto Hotel, no Guarujá. Na cidade do litoral paulista foram pagos R$ 1,4 milhão. Já na hora do sorvete de Bolsonaro, o ex-presidente gastou R$ 8,6 mil em cinco sorveterias diferentes.

Outro gasto mostrado aconteceu no dia anterior a uma motociata de Bolsonaro, com valor de R$ 33 mil, no dia 22 de maio de 2021.

Em alimentação, a soma chega em R$ 10,2 milhões: o ex-presidente gastou cerca de R$ 408 mil em peixarias e R$ 581 mil em padarias.

Segundo o Decreto nº 5.355/2005, o cartão corporativo não impede tais gastos ou, pelo menos, não cita artigo que os impeça. O cartão deve ser utilizado para “pagamento das despesas realizadas com compra de material e prestação de serviços”. E nos estritos termos da legislação vigente, regula o artigo 1º.

Reações

Mesmo não sendo ‘ilegal’, políticos de manifestaram nas redes sociais a respeito dos valores, avaliando que Bolsonaro, que se colocava como ‘homem simples’ e ‘fora de atos de corrupção’, usou o benefício corporativo de maneira ‘esbanjadora’.

Em janeiro de 2021, foram descobertos gastos do governo federal com um item que repercutiu na imprensa e nas redes sociais, chegando a ser tratado de forma cômica. O gasto com leite condensado chegou a R$ 15,6 milhões. Ele foi relembrado nesta manhã de quinta-feira, 12, por parlamentares, ao criticarem o uso da verba para alimentar Bolsonaro.

“HAJA LEITE CONDENSADO! Com a quebra do sigilo, descobrimos que Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em um ÚNICO hotel. Mais R$ 362 mil em uma mesma padaria com o cartão corporativo”. Criticou o deputado eleito Guilherme Boulos no Twitter.