Carta aberta das moradoras e moradores da região do Pós Represa e em particular do Monte Verde.

Primeiramente, obrigado pela atenção e o gesto de nos atender para debatermos os problemas daquela região e em especial o processo de regularização fundiária do bairro Monte Verde.

Para entender a questão é preciso fazer um breve histórico sobre o surgimento do bairro. Em dezembro de 2005, moradores do

acampamento Milton Santos do MST foram despejados de uma área localizada na cidade de Limeira. E, foram trazidos pelo

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para o sítio Boa Vista em Americana. Como a gleba de terras era

muito pequena para 120 famílias, desenvolvemos várias lutas e ocupações para ampliá-la. De todas elas, só conseguimos nos

estabelecer em duas glebas do sítio Boa Vista. A primeira onde está o assentamento Milton Santos e a segunda, onde está o

bairro Monte Verde.

A gleba do Milton Santos tem um processo correndo na justiça. Sobre a gleba do Monte Verde, nunca houve um processo na justiça, por isso, os posseiros que ali estão exercem legalmente a posse mansa e pacífica. Durante estes anos difíceis e de várias lutas, fizemos

um intenso estudo sobre o sitio Boa Vista e a questão fundiária da região, as histórias da formação da cidade de Americana e seu

povoamento. Pesquisamos em todos os cartórios da região e só achamos a matricula de 73 hectares da gleba onde está o Milton

Santos. São 4 as glebas que, juntas somam 365 hectares de terra.

Temos quase certeza que, só no sítio Boa Vista a família Abdalla, que são um dos maiores grileiros de terras do estado de São Paulo, usam irregularmente 295 hectares. Lembramos que, eles perderam para o Governo Federal durante a ditadura militar, uma área mais extensa, que foi dividida entre o Governo Municipal, Estadual e Federal. Por não pagarem impostos, ou seja, mais um costume feio. Não bastasse com quem estamos lidando, juntou-se a eles gente do nosso meio, que esteve nesses processos de lutas.

Em cumplicidade com um grupo que tem cargos de confiança dentro de seu Governo, um grupo do PCdoB, que estão na Secretaria de Obras, juntamente com um indivíduo que atua no Sindicato dos Arquitetos. Estes indivíduos de má índole procuraram a

imobiliária da família Abdalla e iniciaram a “negociata”. A partir disto, eles vêm aplicando vários tipos de golpes em uma

comunidade que já é muito fragilizada pela pobreza e falta de conhecimento legal. Temos constatado que vem acontecendo

ameaças, extorsões e tomada de terrenos dos moradores mais humildes, em nome da prefeitura. Ou seja, sempre se utilizam de

mentiras afirmando que a Prefeitura utilizará as áreas exigidas por estes indivíduos, para construção de parques, ruas ou outras

construções. Certamente, que são mentiras criadas com o intuito de extorquir os menos favorecidos.

Por isso estamos nos organizando para tirar essas pessoas de caráter maléfico do processo de regularização e para que possamos estabelecer um diálogo sincero, aberto e transparente entre a Prefeitura e a população do Pós Represa. Nossa pauta de reivindicação é extensa, mas, queremos imediatamente a retirada do processo de regularização das mãos dessas pessoas que querem cobrar da

população o que já é deles.

Sabendo que, como representante do povo dessa cidade, tomando ciência das denúncias dos reais moradores do bairro, que isso está acontecendo em parceria, de forma conhecida ou não pelos que estão à frente do processo. Solicitamos ao Sr. Prefeito que, o processo de regularização passe a ser tratado na Secretaria de Habitação, que já trata desses assuntos, por ser competência da pasta, e tratará

da forma que a lei do Reurb determina.

Sendo assim, o Sr. Prefeito Chico Sardelli é o único com poder para acabar com nosso sofrimento, fazendo essa mudança que nos livrará de interesses particulares espúrios e econômicos. Queremos também o levantamento da Cadeia Dominial do Sítio Boa Vista (que é de responsabilidade do INCRA ou do Instituto de terras do estado de São Paulo – ITESP). E, se houver matrícula da área, que nos seja apresentada.

Sabemos que muitas vezes temos que ter paciência, mas, às vezes, precisamos perdê-la. Temos só uma certeza, para garantir nossas vidas e sonhos, temos que lutar!

VAMOS EM FRENTE DE MAOS DADAS!

OBRIGADO PELA ATENÇÃO.

Americana, 05 de setembro de 2022.

Moradores do Bairro Monte Verde.