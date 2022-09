O mercado de carros usados vive um momento de aquecimento. Com alta de 10,9% sobre julho, as transações desse tipo de veículo, em agosto, tiveram o melhor resultado de 2022. Foram mais de 1,3 milhão de veículos que trocaram de titularidade no mês, com todos os segmentos automotivos registrando altas superiores a 9% sobre o resultado do mês anterior. São dados recentes da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Os números são reflexos do aumento da produção de veículos e animam empresas que têm metas arrojadas para o mercado automotivo.

“São dois meses seguidos de aumento, nos quais as transações de usados tiveram seus melhores números até agora. Isso demonstra que o setor automotivo vem reforçando o movimento de recuperação, após um início de ano desafiador”, analisa Marcos Pavesi, head comercial da startup Dealersites, que atua como laboratório de inovação para a digitalização do mercado automotivo. “Com certeza, a retomada das importações de semicondutores influenciou no número extra de carros nos pátios das montadoras e, consequentemente, está refletindo na guinada das vendas”, complementa.

Seguindo a tendência de crescimento, o emplacamento registrou alta de 12,6% em agosto, totalizando 346,5 mil unidades. No início de 2022, o setor chegou a apresentar retração superior a 15%, enquanto no último mês o resultado foi apenas 0,03% menor que em 2021. Para o head comercial, os passos contrários à retração permitem a consolidação da recuperação e neutralização da queda em relação ao mesmo período do ano passado. “Junto com esse aquecimento, vem novidades que prometem um novo jeito de consumir e andar de automóvel”, prevê o head comercial da startup que atua na digitalização de concessionárias.

Futuro é elétrico

A indústria veicular se transforma muito rapidamente e abre novos caminhos para a mobilidade urbana. Com isso, os meios de transporte movidos a gasolina ou a diesel estão, aos poucos, sendo substituídos por carros, motos, patinetes e até mesmo ônibus abastecidos por meio de uma tomada. Um levantamento feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e pela consultoria Boston Consulting Group (BCG) indica que a mudança das frotas para carros elétricos já é significativa nos Estados Unidos, China e em todo o território europeu. Até 2035, a expectativa é que os Estados Unidos vejam a presença de carros movidos a gasolina reduzir de 88% para 2%.

De uma forma bem mais tímida, empresas brasileiras também entram, aos poucos, na corrida da eletromobilidade. Embora ainda seja um nicho com 4,2% de participação nas vendas de automóveis e comerciais leves, há mais de 70 modelos eletrificados disponíveis no Brasil, podendo chegar a 100 até o fim do ano. “Os modelos elétricos e híbridos têm conquistado os consumidores que querem um carro mais econômico, menos poluente ou simplesmente estão curiosos para testar a nova tecnologia”, avalia Marcos Pavesi.

Novidades no setor

Com soluções inovadoras voltadas para digitalizar concessionárias e facilitar a venda on-line, a Dealersites acompanha o cenário favorável do mercado automotivo e deve trazer novidades para a ExpoFenabrave 2022. Além de lançar o rebranding da marca, a startup irá apresentar as novas funcionalidades do Digital Experience (DXP), solução criada para aumentar a visibilidade de lojas em um raio de atendimento maior do que o espaço físico consegue alcançar.

Para contribuir na recuperação do mercado, a Dealersites aposta em competitividade e inovação. Segundo o head comercial da startup, Marcos Pavesi, o foco deve estar na experiência dos usuários, ajudando o cliente final em sua jornada de compra. “É preciso acompanhar as novas demandas do mercado e, nelas, identificar oportunidades para criar novos modelos de negócios”, explica. A criação de soluções digitais resulta em tecnologias adequadas para aprimorar operações, reduzir custos e aumentar o retorno financeiro de empresas.

O maior encontro do setor de distribuição de automóveis da América Lartina, deve reunir mais de 5 mil pessoas em São Paulo, nos dias 21 e 22 de setembro. “A ExpoFenabrave é um dos mais importantes eventos do setor, onde estarão presentes todos os principais players da cadeia produtiva e de distribuição automotiva do país”, comenta Pavesi. “Como líderes de mercado no segmento de plataformas digitais e sites para concessionárias é importante apresentarmos o nosso trabalho inovador”, conclui.

Sobre a Dealersites

A Dealersites é uma startup paranaense que atua na digitalização do mercado automotivo. Criada em 2015, a startup tem mais de mil clientes em todo o país. O foco da empresa é atuar na experiência do consumidor, investindo em estratégias de marketing digital para gerar maior conversão para as concessionárias. Para isso, desenvolve plataformas digitais 100% voltadas ao setor automotivo, à performance de vendas e a análises e integração de dados, além de realizar um trabalho de SEO para manter os clientes bem ranqueados nos mecanismos de busca e oferecer indicadores de marketing digital – como métricas de analytics – que ajudam nas estratégias e tomadas de decisões.