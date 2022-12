Durante operação “Azul Marinho” da Guarda Municipal de Americana, pela na Av N Sra Fátima x Av Saudade, nesta segunda-feira, equipe de Romu recebeu a informação, via rádio Gama, de que um veículo GM Onix de cor cinza com placas de Curitiba com queixa de furto teria passado pelo videomonitoramento.

Equipe visualizou o automóvel ocupado por três pessoas e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, porém, a condutora informou ter contrato de locação há cerca de um ano, mas não apresentou nenhum documento de comprovação.

Após informada que o veículo teria queixa de furto desde o dia 05/12/22, a ocorrência foi encaminhada à unidade de polícia judiciária e, após procedimentos cartorários, o automóvel foi apreendido e a condutora do veículo ouvida e liberada.