Carro roubado foi parar na casa fantasma

Um carro roubado foi encontrado em uma ‘casa fantasma’

em Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira. O caso foi atendido pela Guarda Municipal por volta das 21h no Planalto do Sol. O carro foi roubado em Americana no dia anterior. Os ladrões fizeram arruaça pelas ruas do bairro.

A perseguição terminou com o carro sendo abandonado em frente a uma casa. Mas no imóvel não havia ninguém.

Abaixo relato feito pelos GMs

Apoio Tático 🚨Inspetor Sandrin 🚨GMs Ferreira e Edmilson

📍LOCAL: Rua Teresina n°1158, Bairro Planalto do Sol..

🛑 AUTO LOCALIZADO

Esta equipe tática durante patrulhamento pela região da zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. Foi irradiado um veículo Hiunday HB 20 se evadindo da viatura de Apoio Tático 4. A fuga foi pela avenida São Paulo, tendo adentrado o bairro Planalto do Sol acessando diversas ruas. Eles seguiam na contramão de direção e sendo perdido de vista nas proximidades da rua Teresina. Intensificamos patrulha com vistas ao veículo e pela rua Teresina havia um portão com garagem aberta. No interior a HB20 cor prata ostentando emplacamento QNMxxxx e ignição danificada.

Após pesquisado constou produto de FURTO na cidade de Americana em data anterior 1/2. Na residência não foi localizado nenhum morador. Sendo assim veículo conduzido pelo serviço de guincho até o Plantão Policial.

Após elaboração do B.O/P.C foi restituído para vítima

