Carro fica preso nos trilhos e trem tem que ser “segurado”

Um carro ficou preso nos trilhos da linha férrea, em Americana, após a condutora trancar as chaves dentro do veículo.

De acordo com a Guara Municipal, a equipe foi informada de que duas mulheres em um HB20 branco teriam adentrado na linha férrea pela porteira sentido Limeira e o veículo teria ficado preso nos trilhos.

No local, os guardas confirmaram a informação e ainda constataram que a condutora havia esquecido as chaves dentro do veículo, que se trancou.

LEIA TAMBÉM: Muralha digital da Gama pega carrão em apropriação indébita

Diante dos fatos, foi realizado o contato com os operadores das locomotivas, que retardaram a passagem das locomotivas até a liberação dos trilhos.

A equipe entrou em contato com a proprietária e o genitor, que quebrou o vidro traseiro e com o apoio das demais equipes e o veículo foi retirado do local.

Mais informações ainda devem ser passadas pela Guarda.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento