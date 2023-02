Carro por assinatura: sem preocupação com IPVA

Apesar de considerado até hoje uma grande paixão nacional, o carro reserva uma grande preocupação para todos os brasileiros no início de todo ano. Embora seja um importante bem pessoal, que traz conforto e qualidade de vida, os veículos exigem muitos gastos para os condutores, seja com manutenção , seguro e depreciação, inclusive com as taxas anuais obrigatórias por lei, como o licenciamento e o IPVA.

A não realização do pagamento desses tributos incidem em uma série de consequências e prejuízos para o motorista, que, por vezes, enxergam seu sonho se transformar em um pesadelo sem fim.

Não deixar o vencimento do IPVA em dia, por exemplo, além da criação de uma dívida ativa no CPF do proprietário do veículo, e consequente suspensão para o pagamento do licenciamento – documento obrigatório que possibilita a circulação do carro – cria-se também o risco de perda do automóvel, além, claro, da soma da pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mais o prejuízo financeiro dos valores de multa e juros acumulados.

Como todos estão suscetíveis a algum tipo de problema que envolva dinheiro, novos motoristas estão cada vez mais atentos na questão de adquirir um carro. Por esse motivo, uma nova modalidade que chegou para revolucionar o mercado vem ganhando cada vez mais adeptos. Trata-se do carro por assinatura.

Nesse tipo de aquisição, o motorista paga um valor fixo mensal que cobre as despesas de IPVA, licenciamento e seguro, bem como os gastos com a manutenção do veículo.

Visto a valorização e aumento no preços dos automóveis vendidos no Brasil, o consequente aumento dos impostos e taxas praticados nesse segmento, e a dificuldade na obtenção de um financiamento para a compra, esse novo modelo de negócio mostra que essa tendência veio para ficar, acompanhado de perto pelas locadoras, que têm investido, facilitado e modernizado seus serviços para maior rapidez e agilidade ao consumidor.

Ao se livrar da preocupação do pagamento do IPVA em uma data específica, licenciamento e demais documentações necessárias, além de gastos previstos com seguro e reparações mecânicas, que inevitavelmente fazem parte na vida de qualquer motorista, por si só a modalidade já se apresenta como uma excelente vantagem, tendo apenas a preocupação de arcar com o valor referente ao abastecimento do veículo. A modernidade combinada com a praticidade.

*Alan Lewkowicz é formado em Administração de Empresas pela ESPM e trabalha há mais de 17 anos no mercado automotivo. Foi diretor de operações do Grupo Aba, sócio/conselheiro da Maestro Frotas, e sócio fundador da startup ComparaCAR, portal que reúne o maior estoque de ofertas de carro para compra ou assinatura consolidadas dos maiores portais de busca como WebMotors, Mercado Livre, ICarros além de locadoras e fabricantes que oferecem o serviço de assinatura. comparacar.com.br

