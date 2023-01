Carro fica pendurado após motorista dormir ao volante

Um carro ficou pendurado em uma mureta de proteção após o motorista dormir ao volante na Rua Rafael Vitta x Avenida São Jerônimo, em Americana, na madrugada desta segunda-feira.

Segundo a guarda municipal, que atendeu a ocorrência, houve uma denúncia de que um veículo Corsa teria caído dentro do córrego. Pelo local, foi constatado que o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste de sinalização de trânsito bem como a mureta de proteção do córrego, vindo o veículo a ficar pendurado.

O condutor – que não ficou ferido – informou aos agentes que dormiu ao volante. Após contato com a Central de Polícia Judiciária, foi dispensado o serviço de perícia.

O veículo foi liberado para remoção por estar com a documentação em ordem. O motorista foi orientado e liberado.

