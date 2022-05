Um carro sofreu dois acidentes em sequência na noite deste domingo em Americana. O VW Polo foi parar do outro lado da pista na SP 304 Luiz de Queiroz e ainda pegou fogo depois do primeiro acidente. A batida foi atendida como acidente de trânsito pelo Corpo de Bombeiros e foi registrado por volta das 20h na altura da km 121 da via.

Abaixo o histórico da atuação do Corpo de Bombeiros de Americana que fez o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito pela Rodovia. Pelo local foi constatado 4 pessoas já fora do veículo Polo prata. Segundo relatos, em um descuido do condutor na pista, acabara perdendo o controle e invadindo pista contrária, parando no meio da faixa de rolagem. Logo após, iniciou um fogo na parte inferior do carro, que foi combatido de pronto pela equipe de Incêndio dos Bombeiros de Americana. Foi prestado também, pelo Resgate, atendimento a duas vítimas leves, femininas, que estavam no banco de trás do veículo, transportadas ao Hospital Municipal de Americana, os outros dois ocupantes não quiseram ser atendidos.