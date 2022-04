Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. O homem que estava na moto se feriu e foi socorrido para o hospital. A batida aconteceu na altura do km 16 da SP 306 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de trânsito envolvendo 1 carro e 1 moto. Com a chegada no local, foi constatado apenas 1 vitima (masculino) que era o condutor da moto. O mesmo estava consciente e orientado, apresentava faturas no membro superior direito e também inferior direito. Foi encaminhado para a Unimed SBO.