A guarda municipal de Americana localizou um veículo da prefeitura que havia sido furtado na tarde deste domingo.

Segundo a corporação, a saveiro possuía rastreamento que informava a localização do veículo, que estava na cidade de Limeira. O carro é locado pela prefeitura da empresa Germânica.

Com as informações, equipe foi até o local indicado pelo rastreador, mas durante o trajeto, o veículo começou a se movimentar novamente. Com nova localização informada pela empresa responsável pelo GPS, uma estrada de terra no meio de um canavial, as equipes visualizaram o veículo e, neste momento, o indivíduo empreendeu fuga, sendo acompanhado pelas equipes, onde dado momento abandonou o veículo e se embrenhou em meio ao canavial, não sendo mais localizado.

Diante dos fatos, foi realizado contato com o guincho da seguradora que compareceu no local e realizou a remoção do veículo até o plantão policial de Limeira, onde o representante da prefeitura de Americana já aguardava. Fatos apresentados à autoridade policial e veículo restituído ao representante que foi removido pelo serviço de guincho até o estacionamento do Hospital Municipal.