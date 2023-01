“O Carro” é a carta do tarô de 2023

Especialista comenta quais são as energias que o arcano traz para o ano- carro



Já dizia a escritora Clarice Lispector: “Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar”. Provavelmente você se identifica ou já se identificou com essa frase em algum momento da sua vida. Isso acontece porque, normalmente, o ser humano se importa mais com a linha de chegada do que com a jornada até lá.

É justamente essa a mensagem que o arcano “O Carro”, do tarô, traz para a nossa vida em 2023. “O tarô é composto por 22 arcanos maiores. Todos os anos, pela numerologia, a energia de uma carta ou arcano rege o nosso caminho. No caso de 2023, a soma dá 7, que corresponde ao arcano do Carro, que nos traz um alerta sobre a prepotência – nós não sabemos tudo e mais vale viver a vida como uma jornada, a estrada é a parte mais importante do caminho”, explica Gabu Camacho, tarólogo e astrólogo.

A carta do tarô também traz a energia de mudança e movimento para o ano de 2023. Sendo o momento de buscar direção, é preciso batalhar por si e pelas suas vitórias, renunciando tudo aquilo que impede o movimento, principalmente o apego às ilusões, incertezas e tudo aquilo que não é sólido ou palpável. Será preciso muita inteligência emocional para aprender a elaborar e aceitar todas essas incertezas.

“O nosso objetivo é o crescimento pessoal e o Carro traz a energia para a gente criar e seguir o nosso próprio caminho, mas sem esquecer que não somos donos da verdade e precisamos sempre praticar a humildade. Apesar de não precisarmos da influência dos outros, nosso desafio será cultivar a virtude da socialização sem pender para a impaciência e a indiferença com relação às pessoas. É preciso que busquemos o merecimento e que possamos compreender que um precisa do outro”, diz o especialista, que está com a agenda aberta para atendimentos com tarô e astrologia particulares de forma on-line e presencial.

Além disso, o planeta Saturno, que é regente da estrutura e dos limites, muda de signo em 2023. Em Aquário desde 2020, ele agora ingressa em Peixes, onde fica até 2026, levando atenção aos grandes movimentos de massa, principalmente aos temas relacionados à saúde mental, espiritualidade e governo – o que nos mostra mais uma vez a energia de mudança que traz “O Carro”. O planeta que volta ao seu ponto de origem a cada 28 anos, chega agora no último signo do zodíaco e abre as portas para a coletividade.

Para os que desejam aproveitar ainda mais a energia do arcano 7, “O Carro”, Gabu Camacho recomenda criar uma imagem mental em detalhes do que se deseja obter na realidade. Depois disso, é preciso imaginar que o arcano do Carro está levando essa imagem e esse desejo rumo à sua realização.

Sobre Gabu Camacho

Gabu Camacho tem 26 anos, é jornalista, astrólogo e autor de três livros LGBTs. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, lê e escreve desde os quatro anos, quando aprendeu a inventar pequenas histórias para seus amigos. Nasceu em São José dos Campos, mora em Taubaté e gosta de estudar sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto sofre diariamente esperando a próxima visita do carteiro.

Atualmente, além de criar conteúdo na internet articulando autoconhecimento e espiritualidade, também se dedica aos consulentes, presencialmente e on-line, e à Helpis Comunicação & MKT, empresa que fundou na área de marketing para ajudar outras empresas a se comunicarem melhor.

