Um carro capotou no final da manhã

deste sábado em Americana. O acidente foi registrado pouco depois das 10h na rodovia SP 304, que liga a rodovia Anhanguera a Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O capotamento aconteceu no sentido SBO- Piracicaba e uma pessoa ficou ferida. O atendimento foi feito por profissionais do Corpo de Bombeiros.

A mulher foi atendida pela ambulância no canteiro. Ela conseguiu sair do carro logo após o acidente.

16° GB – 3°SGB – 1°Pel Americana

Ocorrência: Capotamento

Data: 01/04/23

Horário: 10:06

Local: Rod. SP-304 Km 125 sent interior

Viaturas: 2 Viaturas do Corpo de Bombeiros.

ABS16303 UR16306

Apoio: 192 Ambulância, viatura do DER, Policiamento Rodoviário

Bombeiros: 5 militares

Vítimas: 1 vítima

Histórico: No local do acidente se tratava de um capotamento, foi constatado uma vítima feminina no canteiro central da Rodovia, já sendo atendida pelo Serviço de Ambulância do Município de Americana. Vítima moderada, consciente com trauma de cabeça e escoriações nos membros superiores, a rodovia precisou ser interditada durante o atendimento.

A vítima foi transportada ao Hospital Municipal de Americana pela Ambulância.

Uma viatura do DER ficou no local para limpeza e liberação da rodovia. Foi realizada a liberação da via pelo guincho da viatura dos Bombeiros.