Um carro capotou após colidir com outro veículo em um cruzamento no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, na manhã desta sexta-feira. O acidente aconteceu entre as ruas Itamarati e Inhaúma.

A condutora do carro capotado sofreu apenas ferimentos leves e foi retirada do veículo pela equipe do Corpo de Bombeiros. A condutora do segundo veículo não teve ferimentos.

Segundo informações, um dos veículos teria varado o pare do cruzamento, causando o acidente.

