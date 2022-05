Um carro capotou próximo ao aeroporto de Americana na SP 304 na tarde deste sábado. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 13h45 na rodovia Luiz de Queiroz, SP 304, sentido Anhanguera/Campinas e registrou uma vítima, masculino adulto.

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito (capotamento) com vítima.

Segundo informações, um dos pneus traseiro estourou, fazendo o carro sair da rodovia a capotar em seguida.

Duas pessoas estavam no veículo, apenas uma precisou ser socorrida, vítima leve, condutor do veículo, tinha escoriações no crânio e tórax, o passageiro recusou ser socorrido.

A vítima foi imobilizada e socorrida ao Hospital Municipal de Americana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A vítima e condutora do veículo fez uso do etilômetro (bafômetro) e não acusou uso de álcool.