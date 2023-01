Carro atropela cavalo e 2 ficam feridos

Acidente deixou vítima presa dentro do carro em Sumaré

Um carro com duas pessoas atropelou um cavalo em acidente registrado na madrugada desta quinta-feira em Sumaré. As duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas. Uma delas precisou ser tirada das ferragens.

A ocorrência de acidente de trânsito foi registrada pouco depois da 3 h da manhã na rua Fioravante Márcio. Três viaturas do Corpo de Bombeiros, 1 de Americana e 2 de Santa Bárbara d’Oeste auxiliaram no resgate.

A avenida onde aconteceu o acidente é a que liga Sumaré à rodovia Anhanguera.

VEJA ESSA- Em Americana, um ‘estagiário de 48 anos‘ foi preso após roubar bolsa dentro de um carro.

Abaixo relato feito pelo Corpo de Bombeiros de Americana.

Apoio

Samu de Sumaré e Unimed Help

Bombeiros: 9 militares

Vítimas: 2 vítimas

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de atropelamento de cavalo em rodovia. Posteriormente invasão à agência de veículos com vítima presa em ferragens.

Ao chegar no local, a unidade do Samu é Unimed Help, já estavam pelo local, precisavam de apoio para retirar a vítima. Esta estava retida no veículo, uma das vítimas já estava sendo atendida por uma unidade de socorro.

A vítima que estava retida no veículo, foi socorrida e retirada do carro, pela equipe dos bombeiros. Foram usadas técnicas de salvamento veicular e foi posteriormente socorrida pela unidade do Samu ao Hospital.

Imagens do Corpo de Bombeiros de Americana

Umas vítimas, estava consciente e orientado, a outra estava com fusão e desorientada.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento