A Carreta Literária – uma biblioteca itinerante que

conta com um acervo de 500 livros – iniciou sua jornada de conhecimento de 2023 no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga, em Americana. O equipamento móvel, similar a um food truck, fica na escola até sexta-feira (31) e, em seguida, seguirá para a Casa da Criança Curió, na mesma região.

A Carreta Literária pretende promover a leitura e a formação de leitores através da associação do hábito a uma atividade lúdica e prazerosa. A biblioteca itinerante percorrerá as escolas da rede municipal de Educação de Americana durante o ano letivo de 2023, levando às unidades as obras literárias e todo o acervo.

Além dos livros, a carreta também conta com jogos, marionetes e um catálogo com informações sobre o acervo, organizado em tópicos e de acordo com a idade dos leitores. As crianças se organizam sob tendas para jogar e desenhar e um tapete com puffs é instalado sob as sombras das árvores, para que as crianças possam deitar e ler com tranquilidade. Há obras em braille de autores nacionais e mesmo livros em Braille para que os alunos conheçam o sistema de escrita.

Desenvolvida pela Rede Educare e promovida pelo Circuito CPFL, a biblioteca itinerante tem o objetivo de estimular a leitura ao ampliar a importância do livro dentro do universo simbólico das crianças, que usufruem do acervo como um presente raro, por um período determinado de tempo.

“A Carreta Literária foi doada a Americana e representa uma oportunidade especial para que os professores desenvolvam com seus alunos os projetos voltados à prática de leitura, para a formação de leitores. Os estudantes desfrutam desse momento de interação, lendo, participando dos jogos e se divertindo ao ar livre, em um ambiente completamente renovado pela presença da carreta”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

No CIEP Zanaga, a professora Tânia Dell Agnezze se desdobra para receber no espaço 16 turmas de alunos de todas as idades, ao lado das professoras Valéria e Giseli, que se vestiu de palhaça em alusão ao Dia do Circo, comemorado segunda-feira. “Aproveitamos a presença da carreta para transportar o circo para dentro da literatura, para que as crianças tenham a oportunidade de viajar nas histórias do palhaço, por entendermos que a escola é lugar de ser feliz e de ter vivências que ultrapassam os muros escolares”, declarou Giseli.

Durante o ano, a carreta ficará cerca de uma semana em cada escola da cidade, contemplando até 11 mil alunos da rede municipal de Educação.

Escola é um lugar que nos encanta principalmente pela capacidade de aprendizagem das crianças, em particular, na Educação Infantil.

Temos oportunidades de atuar como professores e coordenadores pedagógicos, aproximando-nos das crianças para compreender como pensam, como aprendem e também perceber suas necessidades de educação e desenvolvimento.

Todas as experiências e oportunidades favorecem, colaboram, potencializam e ampliam a cultura, desenvolvendo conhecimentos e habilidades dos pequenos. É na infância que as crianças são inseridas na vida social, começam a vivenciar valores, aprendem a conviver, desenvolvem múltiplas linguagens e percebem o mundo adulto, construindo estruturas para toda a vida.

A mascote “Cobra”, sugerida como uma estratégia pedagógica pelo Ciranda Educação Infantil, do Mathema, possibilitou inúmeras oportunidades em utilizar diversos recursos e materiais, espaços explorados, canções, brincadeiras simbólicas, pinturas, experiências com textura, relatos, pensamento, imaginação, letras, formas, cores, resolução de problemas, medidas de comprimento e habilidades de convivência social.

