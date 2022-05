Uma carreta carregada com cana picada tombou na SP330 (Anhanguera) na altura da alça de acesso para a rodovia SP-304 na madrugada desta terça-feira.

Segundo o condutor do veículo, que sofreu apenas ferimentos leves, ao pegar a alça de acesso, sentiu que o veículo começou a tombar para seu lado esquerdo, tombando o cavalo trator e o primeiro semirreboque, ficando imobilizado sobre a segunda faixa de rolamento.

A carreta estava carregada com cana picada, com aproximadamente 74 toneladas, onde a carga do semirreboque ficou derramada entre a segunda faixa e o gramado.

A ocorrência segue em atendimento e equipes da Autoban estão no local para realizar a remoção do veículo e limpeza da via. Devido ao tombamento e remoção do veículo, a alça do acesso foi interditada sendo o trânsito desviado para o km 120,400 para os veículos que irão seguir para a SP 304 sentido oeste.

