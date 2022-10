Um adolescente que carregava uma sacola e correu depois que viu agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste (GMs Reis e Ferreira) se deu mal no final da tarde desta terça-feira. A ação aconteceu por volta das 17h na entrada do condomínio Graviola, no residencial Bosque das Árvores.

Síntese feita pelos GMs:

Durante patrulhamento preventivo na região do Bosque das Árvores, foi avistado um adolescente entrando no condomínio graviola com uma sacola preta nas mãos e o mesmo ao avistar a guarnição tentou se evadir porém foi alcançado e abordado em seguida. Foi identificado como T.C.R de 17 anos.

Durante busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda a quantia de R$ 245,00 em notas diversas e um celular da marca Samsung,e na sacola preta a quantidade de 41 porções de maconha, 27 pipetas com cocaína e 26 pedras de crack acondicionadas em tubetes. Indagado o adolescente assumiu estar na prática do tráfico de drogas.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde foram narrados os fatos para autoridade policial que que deliberou pela APREENSÃO do adolescente, que permaneceu pela cadeia local para posterior ser encaminhado para fundação casa.