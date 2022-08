Uma carreata que percorreu ruas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste pediu Justiça para Clóvis e Wallison Lázaro. O pedido é para que pai e filho sejam soltos após terem sido presos no caso do roubo no condomínio Terras do Imperador em Americana.

Familiares e amigos de Clóvis e Wallison Lázaro, presos acusados de roubar uma mansão no condomínio Terras do Imperador saíram por volta das 18:30 da Paróquia do bairro Mollon em Santa Bárbara d’Oeste e partiram em direção ao Portal de entrada de Americana.

Filho de Clóvis e irmão de Wallison, Willian fez apelos nas redes com fotos e documentos que comprovariam que Clóvis passava por Ecocardiograma (consulta) no momento do crime e seu filho Wallison realizava um frete entre Nova Odessa e Itapevi, também no horário do crime.