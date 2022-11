A população poderá acompanhar, no próximo sábado (3), a partir das 19h, mais uma atração natalina na cidade com a Carreata de Natal Havan. O desfile contará com quatro caminhões iluminados com lâmpadas de LED e blacklight sincronizados e com sonorização no ritmo da canção de Natal da Havan, e a presença do Papai Noel. É a 5ª edição da Carreata de Natal Havan.

“Americana receberá mais uma atração para inspirar a magia do Natal, com a carreata da Havan. A cidade já foi contemplada com a Caravana da Coca Cola, no dia 15 de novembro, e agora terá este evento inédito”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O trajeto pelas principais vias da cidade começa na filial da loja da Havan, na Rua da Agricultura, 840, em Santa Bárbara D´Oeste, divisa com Americana. Segue pela Avenida Iacanga, Rua Inhaúma, Avenida Brasil, Praça Comendador Müller, Avenida Campos Salles, retornando à loja por volta das 22h.

Outra atração está programada para Americana no dia 15 de dezembro, com a passagem do “Trem Iluminado de Natal Rumo 2022”. A chegada à Estação Cultura (antiga estação ferroviária) está prevista para às 22h.

A composição sairá Estação Ferroviária da Paulista, em Rio Claro, no dia 15, às 19h, com destino à Estação Cultura de Americana, onde ficará até às 19h do dia 16, com destino a Campinas, segundo a Rumo Malha Paulista S.A., concessionária de transporte ferroviário de cargas.

A Sectur organizou uma programação intensa para o mês de dezembro intitulada “EnCantos e Luzes de Natal”. As atrações estão disponíveis no banner da página principal do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br .

“São diversas atrações e eventos programados para o mês de dezembro que irão abrilhantar ainda mais a comemoração do Natal, proporcionando muitas opções às famílias, valorizando as principais avenidas da cidade, residências e comércios, incrementados com luzes e enfeites”, disse a diretora de Turismo, Roseli dos Santos.