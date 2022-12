Um homem que estava em um ‘carrão’ foi preso depois de descartar uma pistola no lixo em Americana. A Polícia Militar prendeu o motorista de 39 anos por porte ilegal de arma no Jardim dos Lírios na madrugada desta quinta-feira (15). Antes, a polícia perseguiu o suspeito por rodovia e ruas da cidade.

A equipe viu o suspeito por volta das 3h30, no jardim dos Lírios, em uma Mercedes-Benz E 250 com emplacamento parcialmente solto. Ele fugiu em alta velocidade quando a viatura se aproximou. Os policiais deram sinais luminosos e sonoros, mas o condutor ignorou. Ele seguiu a fuga pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e realizou manobras perigosas tentando escapar da PM.

O suspeito voltou a acessar as ruas de bairros e seguiu em direção ao bairro São Sebastião. Outra viatura deu apoio a ocorrência e ajudou a cercar o veículo na Avenida Chalil Miguel Honse. O motorista parou para jogar a arma na lixeira e finalmente foi feita a abordagem por parte dos policiais.

O homem detido estava com um celular e R$ 906. Já na lixeira, havia uma pistola 9 mm carregada com 14 munições. Após a apreensão do objeto, a polícia encaminhou o suspeito para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Além do porte ilegal de arma, o homem vai responder por dirigir veículo em velocidade incompatível com a via. A arma, munições, celular e o veículo ficaram apreendidos.

