CAROLINA DIECKMANN ADOTOU NOVO VISUAL ESPECIALMENTE PARA NOVELA

Sendo uma das personagens mais comentadas de ‘Vai na Fé’, Carolina Dieckmann deixou as madeixas longas e aderiu aos fios curtos para atuar na nova aposta da Globo. Com novo visual desde outubro do ano passado, a atriz vem recebendo muitos elogios pela sua aparência.

Em uma publicação no Instagram mostrando o resultado do corte, a atriz celebrou a nova fase de sua carreira: “Alguém disse corta? Trocando de pele para ser outro alguém. Coisa mais bonita é brincar de virar borboleta!”.

Tendo assustado com o seu próprio resultado após a transição, Dieckmann também vem chamando atenção pelo quanto mantém a jovialidade, mesmo sem filtros ou maquiagens, e sempre compartilha dicas de beleza e cuidado com suas fãs.

