Com a chegada do Carnaval, o Governo de São Paulo preparou

um esquema especial de trânsito nas principais rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ou sob gestão das concessionárias – reguladas pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Também haverá reforço na operação das oito travessias litorâneas do Estado. Já os Parques Estaduais funcionarão normalmente.

A previsão é que mais de 5,4 milhões de veículos sigam para o Litoral e Interior pelas principais rodovias que cruzam a Capital paulista, a partir do início da tarde de sexta-feira (17). Desse total, cerca de 4,1 milhões utilizarão a malha concedida. Aproximadamente 1,3 milhão seguirão pelas rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Rodovias sob concessão

A ARTESP vai monitorar as vias a partir do Centro de Controle de Informações (CCI). A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico; 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

As equipes de colaboradores das praças de pedágio também serão ampliadas para agilizar o atendimento. Sempre que necessário, será implantada a operação papa-fila, com a cobrança diretamente nos veículos, a fim de ampliar o atendimento e evitar ou reduzir a formação de filas.

A comunicação com os motoristas será intensificada por meio de faixas, folhetos e ações de segurança viária nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) e abordará temas como os riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar os limites de velocidade, assim como a importância do uso do cinto de segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para pedestres. As concessionárias também são parceiras da Operação Chuvas Verão, coordenada pela Defesa Civil Estadual, que, entre outras medidas, promove orientações acerca dos cuidados necessários ao dirigir durante as tempestades.

Horários e restrições

No período de Carnaval, nas vias monitoradas pela ARTESP, serão suspensas obras que causam interferências no tráfego e haverá restrições para circulação de veículos com cargas excepcionais. Nas rodovias administradas pelo DER também será realizado este controle. Consulte aqui os locais antes de viajar.

A previsão é de aumento no fluxo, sentido litoral, a partir das 15h da sexta-feira (17/02), durante todo o sábado (18/02) e domingo (19/02). Na segunda (20/02), deve haver aumento gradual do movimento durante todo o dia no retorno à capital. Na terça-feira (21/02), a previsão é fluxo intenso (sentido capital) o dia todo; na quarta-feira (22/02), fluxo intenso à tarde e à noite.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a expectativa é que 570 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista. Serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de veículos nos feriados. O movimento deve aumentar ainda pela parte da manhã de sexta-feira (17) até 1h de domingo; e também na segunda-feira (20) pela manhã. Nesses casos, poderão ser implantadas operações especiais tais como a operação 7×3 (sete pistas sentido litoral e 3 pistas sentido capital).

Já no retorno para a Capital, a previsão é de que o fluxo aumente a partir da tarde de segunda-feira e durante a terça-feira (21), quando está prevista a Operação Subida 2×8 (duas pistas sentido litoral e oito pistas sentido capital). Estarão disponíveis as pistas Sul e Norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para subir a Serra. A descida será feita somente pela pista sul da via Anchieta

Na Rodovia dos Tamoios (SP 099), cerca de 226 mil veículos deverão trafegar pela via entre os dias 17 e 22 de fevereiro rumo ao Litoral Norte. A previsão é de operação normal (2×2), com duas pistas para descer e duas pistas (novas) para subir a serra.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP 070), a expectativa da Ecopistas para o período de Carnaval é de que cerca de 1,5 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos, entre sexta (17) e terça-feira (21). Em direção ao interior, o fluxo deve ser mais intenso na sexta-feira (17), das 12h às 20h. Já no retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na segunda-feira (20), das 11h às 19h, e na quarta-feira (22), das 12h às 20h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, cerca de 1 milhão de veículos devem deixar a capital neste Carnaval. Os horários de maior movimento estão previstos no sentido interior, das 15h às 20h de sexta-feira (17), e das 9h às 13h do sábado (18). No retorno, é esperada concentração de veículos no sentido Capital, das 15h às 21h de terça-feira (21), e das 8h às 10h de quarta-feira (22).

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 835 mil veículos. Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias: na sexta-feira (17/02), das 15h às 20h; e no sábado (18), das 9h às 13h. No retorno, na terça (21) e quarta (22), o maior fluxo de veículos deve ser entre 15h e 20h e das 8h às 10h, respectivamente.

O trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 1,3 milhão de veículos. Há previsão de movimento intenso na sexta-feira (17), das 15h às 19h, e no sábado, das 9h às 12h. Já pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel devem circular mais de 990 mil veículos. Os horários de maior fluxo devem ser: sexta-feira, das 14 h às 2h; sábado, das 9h às 13h; domingo das 9h às 13h; segunda das 7 às 12h; terça das 14h às 17h; quarta das 14h às 18h.

Sumaré Folia agita em todas as regiões da cidade

Rodovias sob responsabilidade do DER

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também ampliarão as ações de segurança. A operação contará com drones, 54 câmeras de circuito fechado de TV e 10 câmeras panorâmicas monitoradas em tempo real pelos Centros Operacionais do DER, que funcionam 24 horas por dia, além de 98 contadores veiculares. Haverá ainda reforço de equipamentos e recursos com apoio de viaturas e veículos em pontos estratégicos nas principais rodovias, além de caminhonetes de inspeção, guinchos leves e pesados. Os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) vão reforçar as orientações e alertas aos motoristas.

Na Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055 – litoral Norte), o total de veículos previstos no Carnaval é de 223.718.

Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055 -Litoral Sul), a estimativa é de 404.863 veículos.

Na Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga) 143.723 veículos são esperados no mesmo período.

Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) devem passar 79.091 motoristas.

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) tem previsão de 529.865 veículos.

Horários previstos de menor movimento:

Sexta-feira (17/02): 0h às 14h e 22h a 0h

Sábado (18/02): 0h às 8h e 20h a 0h

Domingo (19/02): 0h às 8h e 20h a 0h

Segunda-feira (20/02): 0h às 14h e 22h a 0h

Terça-feira (21/02): 0h às 10h e das 22h a 0h

Quarta-feira (22/02): 0h às 08h e 18h a 0h

EMERGÊNCIAS

Confira aqui os telefones de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista – o do DER é 0800 055 5510.

TRAVESSIAS LITORÂNEAS

As Travessias Litorâneas, administradas pelo Departamento Hidroviário (DH), também esperam um grande aumento no fluxo. Em janeiro, mais de 1,8 milhão de usuários utilizaram o serviço. Será realizada a operação “Bate-Volta Vazia”, que reduz o período em que as embarcações permanecem atracadas para diminuir o tempo de espera nos trechos de maior movimento. O sistema Hora marcada, que permite o agendamento da balsa, já atingiu o limite para o Carnaval. No entanto, o aplicativo Travessias, disponível pelos sistemas Android e IOS, permite aos viajantes consultar informações atualizadas sobre tempo de espera, condições climáticas, valor das tarifas e quantidade de embarcações em operação.

A operação do DH contará com 32 embarcações distribuídas nas seguintes travessias: São Sebastião/ Ilhabela, Santos/Guarujá, Santos/Vicente de Carvalho, Santos/São Vicente, Bertioga/Guarujá, Iguape/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida e Cananéia/Continente.

O DH orienta ao usuário, se possível, evitar as travessias nos horários de maior movimento:

Sexta-feira (17) – após às 16h

Sábado (18) – após às 8h

Domingo (19) – após às 8h

Terça-feira (20) – após às 17h

Quarta-feira (21) – após às 8h

PARQUES ESTADUAIS

Os parques urbanos e naturais do estado permanecerão abertos durante o período de Carnaval, com seus horários regulares de funcionamento, exceto em caso de chuvas extremas em algumas regiões. Para mais informações sobre a programação dos parques, clique aqui e aqui.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento