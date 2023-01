O concurso 2.556 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira

(21) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 02 – 06 – 10 – 14 – 34 – 56. O próximo concurso (2.557), no sábado (21), deve pagar prêmio de R$ 51 milhões.

A quina teve 156 ganhadores e cada um vai receber R$ 31.797,29. Os 9.200 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 671,49 . As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

MEGA SEMANAS ESPECIAIS DA MEGA SENA

As Mega Semanas são oportunidades em que você pode participar de sorteios da Mega Sena três vezes na semana. Estas foram inaugurados em dezembro de 2010, para adequar o número do concurso da Mega da Virada para o final 0 ou 5 e à devido alta popularidade, foram então estendidas para mais semanas a partir dos anos seguintes.

Esses concursos especiais acontecem sempre na terça-feira, quinta-feira e sábado. Ao contrário do cronograma regular, onde a Mega Sena realiza dois concursos semanais, às quartas-feiras e sábados.

O diferencial do sorteio Mega Sena especial é que este normalmente coincide com datas comemorativas e marcantes do calendário anual brasileiro e oferece prêmios ainda maiores, já que a Mega Sena reserva uma parte da arrecadação de todos os sorteios semanais para as edições extraordinárias.

APOSTAS ONLINE– Quem quer ter a comodidade e fazer as apostas de casa, o jogo online pode ser uma excelente saída.

CUIDADOS COM A FESTA

O clima do carnaval já começa a tomar conta das ruas e traz à tona a questão da segurança pública. Além da atenção para furtos em meio às multidões dos blocos de rua, também vale tomar cuidado na hora de fazer pagamentos com cartão. O primeiro cuidado é checar se existem senhas anotadas no bloco de notas do celular ou em conversas em aplicativos de mensagens. É importante também checar se no rolo de fotos do celular há imagens que revelam informações sensíveis, como senhas e dados pessoais.

Nos bloquinhos e festas, o principal cuidado é não se separar do cartão. Ao pagar com cartão, é fundamental acompanhar todas as etapas do processo: verifique o valor da compra no visor da maquininha antes de digitar a senha, insira ou aproxime o cartão e, caso precise digitar a senha, faça com cuidado para que ninguém a veja. Em seguida, confira o comprovante de pagamento.