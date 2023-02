Carnaval. Suplemento para manter sua energia

Ir atrás do bloco, pular e dançar no carnaval.

E Cantar. No dia seguinte, tudo de novo. Com tanto gasto de energia, a imunidade do corpo diminui. O resultado é cansaço, propensão a infecções e sono em excesso. Como ninguém quer ficar assim em pleno Carnaval, o jeito é repor nutrientes que o organismo não consegue produzir em tão pouco tempo. Uma boa opção para manter a imunidade e a energia em alta é o Max Colostro Bovino, da Biessence.

O colostro é um alimento de alto valor nutricional. Contém os mesmos nutrientes do leite, com a vantagem de ter cinco vezes mais proteínas, anticorpos, substâncias bioativas, lactobacilos probióticos, lactose, sais minerais e lipídios. “A nossa fórmula inclui ainda vitamina C, que é antioxidante e ajuda na imunidade”, diz Roberta Gomes, diretora da Biessence.

Por ser um nutracêutico – suplemento alimentar que contém compostos bioativos extraídos dos alimentos – não tem contraindicação. E além de ajudar na imunidade e na vitalidade, tem outros benefícios, tais como:

Saúde gastrointestinal e energia

O colostro atua na manutenção da integridade intestinal por meio de ação dupla: via anticorpos (imunoglobulinas) que ajudam a combater patógenos invasores estranhos e via fatores de crescimento que ajudam a reparar o revestimento do intestino e manter a sua integridade.

Nutrição esportiva

O colostro bovino contém várias substâncias bioativas que ajudam a manter o aumento da massa muscular, melhoram a recuperação após o exercício, aumentam o desempenho físico e estimulam o sistema imunológico durante os treinos.

Saúde da pele

Tanto por via oral ou uso tópico, também vem ganhando destaque crescente para promover a saúde da pele.

Controle de distúrbios metabólicos

Estudos indicam que o consumo de colostro bovino pode reduzir os níveis sanguíneos de glicose, colesterol total e triglicérides em pacientes com diabetes tipo 2.

O segredo dos hits de carnaval? Relembre 3

O carnaval está batendo na porta e é claro que os artistas brasileiros já começam a se dedicar nos lançamentos. Afinal, o hit do carnaval pode mudar uma carreira. O especialista em distribuição digital e CEO da Lujo Network, Jeff Nuno, relembrou três dos maiores hits de carnaval dos últimos anos.

1- Metralhadora — Banda Vingadora (2016)

A música “Metralhadora” foi o marco do carnaval de 2016. A canção começou a viralizar do fim de 2015 até o início de 2016. “A música foi feita para ser um hit. Uma curiosidade incrível é que o clipe da música foi inspirado no filme Mad Max. E a coreografia viralizou tanto quanto a letra. Até hoje é difícil encontrar quem não saiba a “dancinha” da vingadora”, pontuou Jeff.

2- Que Tiro Foi Esse? — Jojo Maronttinni (2018)

A música da funkeira Jojo Maronttinni, mais conhecida como Jojo Toddynho, foi um estouro logo no início de 2018.

Segundo Jeff, a música começou como um meme, mas acabou virando um dos principais hits do ano.

3- Jenifer — Gabriel Diniz (2019)

O hit imbatível da carreira de Gabriel Diniz foi a música Jenifer. Com um clipe com enredo super legal, segundo Jeff, a música foi muito mais do que o hit do carnaval, mas sim o que fez o cantor ser reconhecido nacionalmente pouco antes da tragédia que acabou na sua morte.

Segundo Jeff, algumas coisas ajudam na hora da produção de músicas predestinadas a serem hits de carnaval. “Letra chiclete, coreografia e ritmo dançante já são ótimos passos. Não tem como tentar fazer uma música muito romântica, por exemplo “, finalizou.

