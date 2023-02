Carnaval sem folia. Veja programação dos cinemas

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel,

acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como

super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um

novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h30 – 19h00 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (ATMOS) 3D DUB QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 16h40 – 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (ATMOS) 3D LEG QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Legendado – 12 Anos – Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – DESAPEGA (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 10 Anos – Duração: 90min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 – 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 – 20h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – DESAPEGA (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 10 Anos – Duração: 90min.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00

Sáb., Dom., Feriado: 18h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – M3GAN – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 101min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 88min.

Seg., Ter., Qua.: 13h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA (D) (DUBLADO) (AVATAR: THE WAY OF WATER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Cameron, Duração: 03:12:00h, com: Zoe Saldana, Michelle

Yeoh, Sam Worthington

SALA 4

16/02/2023 – Quinta-Feira: 21:00h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 21:00h

18/02/2023 – Sábado: 21:00h

19/02/2023 – Domingo: 21:00h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 21:00h

21/02/2023 – Terça-Feira: 21:00h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 21:00h



GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 4

16/02/2023 – Quinta-Feira: 14:15h – 16:30h – 18:45h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 14:15h – 16:30h – 18:45h

18/02/2023 – Sábado: 14:15h – 16:30h – 18:45h

19/02/2023 – Domingo: 14:15h – 16:30h – 18:45h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 14:15h – 16:30h – 18:45h

21/02/2023 – Terça-Feira: 14:15h – 16:30h – 18:45h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 14:15h – 16:30h – 18:45h



M3GAN (D) (DUBLADO) (M3GAN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gerard Johnstone, Duração: 01:41:00h, com: Allison Williams,

Ronny Chieng, Violet McGraw

SALA 5

16/02/2023 – Quinta-Feira: 19:30h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 19:30h

18/02/2023 – Sábado: 19:30h

19/02/2023 – Domingo: 19:30h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 19:30h

21/02/2023 – Terça-Feira: 19:30h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 19:30h



BATEM À PORTA (D) (DUBLADO) (KNOCK AT THE CABIN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. Night Shyamalan, Duração: 01:40:00h, com: Dave Bautista,

Jonathan Groff, Bem Aldridge

SALA 5

16/02/2023 – Quinta-Feira: 15:20h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 15:20h

18/02/2023 – Sábado: 15:20h

19/02/2023 – Domingo: 15:20h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 15:20h

21/02/2023 – Terça-Feira: 15:20h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 15:20h



O GRANDE MAURICINHO (D) (DUBLADO) (THE AMAZING MAURICE)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Toby Genkel, Florian Westermann, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 2

16/02/2023 – Quinta-Feira: 14:10h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 14:10h

18/02/2023 – Sábado: 14:10h

19/02/2023 – Domingo: 14:10h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 14:10h

21/02/2023 – Terça-Feira: 14:10h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 14:10h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA (D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 2

16/02/2023 – Quinta-Feira: 16:10h – 18:45h – 21:20h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 16:10h – 18:45h – 21:20h

18/02/2023 – Sábado: 16:10h – 18:45h – 21:20h

19/02/2023 – Domingo: 16:10h – 18:45h – 21:20h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 16:10h – 18:45h – 21:20h

21/02/2023 – Terça-Feira: 16:10h – 18:45h – 21:20h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 16:10h – 18:45h – 21:20h

SALA 3

16/02/2023 – Quinta-Feira: 14:00h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 14:00h

18/02/2023 – Sábado: 14:00h

19/02/2023 – Domingo: 14:00h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 14:00h

21/02/2023 – Terça-Feira: 14:00h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 14:00h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA 3D(D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 3

16/02/2023 – Quinta-Feira: 16:35h – 19:10h – 21:45h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 16:35h – 19:10h – 21:45h

18/02/2023 – Sábado: 16:35h – 19:10h – 21:45h

19/02/2023 – Domingo: 16:35h – 19:10h – 21:45h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 16:35h – 19:10h – 21:45h

21/02/2023 – Terça-Feira: 16:35h – 19:10h – 21:45h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 16:35h – 19:10h – 21:45h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA 3D (L) (LEGENDADO) (ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 1

16/02/2023 – Quinta-Feira: 22:00h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 22:00h

18/02/2023 – Sábado: 22:00h

19/02/2023 – Domingo: 22:00h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 22:00h

21/02/2023 – Terça-Feira: 22:00h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 22:00h



TITANIC 3D (D) (DUBLADO) (TITANIC)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 1997, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Cameron, Duração: 03:14:00h, com: Leonardo DiCaprio,

Kate Winslet, Billy Zane

SALA 1

16/02/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 18:15h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 18:15h

18/02/2023 – Sábado: 18:15h

19/02/2023 – Domingo: 18:15h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 18:15h

21/02/2023 – Terça-Feira: 18:15h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 18:15h



OFERENDA AO DEMÔNIO (D) (DUBLADO) (THE OFFERING)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Oliver Park, Duração: 01:35:00h, com: Paul Kaye, Nick Blood, Allan



SALA 5

16/02/2023 – Quinta-Feira: 21:40h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 21:40h

18/02/2023 – Sábado: 21:40h

19/02/2023 – Domingo: 21:40h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 21:40h

21/02/2023 – Terça-Feira: 21:40h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 21:40h



DESAPEGA! (IDIOMA ORIGINAL) (DESAPEGA!)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Hsu Chien, Duração: 01:30:00h, com: Glória Pires, Maisa

Silva, Marcos Pasquim

SALA 5

16/02/2023 – Quinta-Feira: 17:30h

17/02/2023 – Sexta-Feira: 17:30h

18/02/2023 – Sábado: 17:30h

19/02/2023 – Domingo: 17:30h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 17:30h

21/02/2023 – Terça-Feira: 17:30h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 17:30h



AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO (D) (DUBLADO) (MUMMIES)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Juan Jesús García Galocha, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 1

18/02/2023 – Sábado: 14:20h – 16:15h

19/02/2023 – Domingo: 14:20h – 16:15h

20/02/2023 – Segunda-Feira: 14:20h – 16:15h

21/02/2023 – Terça-Feira: 14:20h – 16:15h

22/02/2023 – Quarta-Feira: 14:20h – 16:15

