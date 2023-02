Carnaval. Praça Vó Palmira terá festival de espuma neste sábado

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana prossegue com a agenda de Carnaval no fim de semana e convida a todos para prestigiar a folia, com atrações gratuitas.

No sábado, dia 18, serão realizados dois eventos. A partir das 10h, acontece o CarnaCentro, no calçadão do Centro da cidade. Além de som mecânico, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi toca as famosas marchinhas de Carnaval.

No mesmo dia, o CarnaPraça traz a Matinê Carnaval Fantasia 2023 com DJ, zumba, marchinhas, brincadeiras e festival de espuma, das 10h às 18 horas, na Praça Vó Palmira, na Rua São Teodoro, nº 200, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

No domingo, dia 19, a orla da Praia dos Namorados recebe o CarnaPraia, das 14h às 19h00, com shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante. Quem quiser pode levar para doação um quilo de alimento não perecível.

