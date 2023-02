Para celebrar o Carnaval, o Kwai, app de criação e

compartilhamento de vídeos curtos, investe em parcerias, influenciadores e transmissões ao vivo exclusivas para o Carnaval de 2023. A plataforma estará presente nos carnavais de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador com iniciativas online e presenciais. Além disso, também há uma parceria de conteúdo com o portal Terra para a cobertura do evento este ano.

Patrocinador da festa de Rua do Rio de Janeiro, o Kwai oferece uma série de ações para envolver o público em diferentes blocos pela cidade. Já na festa de rua de São Paulo, o app estará com o tradicional bloco Ritaleena com o objetivo de trazer conteúdos exclusivos para o app, além de ações com os foliões presentes. Em Salvador, o Kwai estará no trio elétrico do Major Lazer, o único bloco de música eletrônica gratuito do Circuito Barra-Ondina, e que terá como convidados a banda nacional de electro-axé Àttooxxá e a dupla eletrônica Tropkillaz.

A parceria com o portal Terra rolará direto de um estúdio de vidro exclusivo para cobertura do Camarote Brahma Salvador, localizado no Circuito Barra-Ondina, e do Camarote Bar Brahma São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, com transmissões ao vivo pelo perfil do Terra no Kwai. Artistas renomados, como Zeca Pagodinho, Pixote, Diogo Nogueira, Sorriso Maroto, Ivete Sangalo, Péricles, Seu Jorge, Alexandre Pires, Claudia Leitte, Léo Santana, Pedro Sampaio, Durval, Pocah, Menos é Mais, Timbalada, Xanddy Harmonia, Nattan e Bell Marques, entre outros, compõem a grade de shows dos camarotes.

“O Carnaval é uma das principais celebrações culturais do Brasil, e o Kwai não poderia ficar de fora. Como uma plataforma democrática e que é a cara do Brasil, acreditamos na importância do momento tão esperado de retomada do evento e de oferecer uma experiência única tanto dentro quanto fora do aplicativo. Por meio de parcerias, influenciadores e transmissões ao vivo, estaremos presentes nas principais festas do país. Nossa missão é envolver o público, permitindo que ele participe da festa da maneira mais alegre e memorável possível”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai no Brasil.

Todos os destaques e conteúdos exclusivos produzidos pelos parceiros serão concentrados em uma página especial para o Carnaval dentro do aplicativo. Ali, os usuários também encontrarão a atividade “Estrela do Carnaval Kwai”, que irá distribuir bônus para aqueles que engajarem nas ações.

Confira abaixo todas as iniciativas :

>>Salvador

O Kwai será patrocinador do trio elétrico Major Lazer Soundsystem, que contará com a presença e performance dos produtores musicais Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, DJs do primeiro escalão da música eletrônica mundial e grandes entusiastas de ritmos brasileiros, como o funk carioca. O trio terá também como convidados o grupo de axé eletrônico Àttooxxá e a dupla Tropkillaz.

A influencer Lumena Aleluia irá interagir com o público na rua e no Camarote Brahma no circuito Barra-Ondina, trazendo também conteúdos exclusivos ao vivo durante o “Momento Kwai” dentro da cobertura de Carnaval do portal Terra no app. Neste canal, haverá a transmissão ao vivo com exclusividade de shows direto do Camarote Brahma.

Quando: 17, 18, 19, 20 e 21/02

Local: Circuito Barra-Ondina

Trio Major Lazer: 18/02 às 18h

Lives: Perfil do Terra no Kwai

>> Rio de Janeiro

O Kwai será um dos patrocinadores de todo o Carnaval de rua da capital fluminense, que, este ano, contará com o desfile de mais de 450 blocos. Estará presente com ações como:

Carro de maquiagem itinerante, para que os foliões montem seu make durante a passagem dos blocos. Promotores irão ajudar não só na montagem, como na produção de vídeo mostrando como ficou o resultado.

Ponto de encontro e descanso na região central, com inflável de 5 metros do mais tradicional personagem carioca, o Bate-bola. O espaço também irá oferecer totens de carregadores gratuitos para celular ou aluguel de carregadores portáteis para os foliões usarem durante o trio e Wi-Fi zone gratuito.

Bolas gigantes (blimp) serão lançadas em alguns grandes blocos ao longo dos dias de carnaval. Além da distribuição de brindes como viseiras para proteger os foliões do calor carioca.

Pontos de encontro móveis. Durante a passagem dos blocos, promotores com balões acima da cabeça, prometem ajudar os foliões a não se perderem dos amigos e ser mais uma opção de localização.

O Kwai estará presente com ações nos blocos:

– Cordão do Bola Preta

-Banda de Ipanema

-Cordão do Boitatá

-Simpatia é quase amor

-Bloco do Sargento Pimenta

–Afoxé Raízes Africanas

-Fervo da Lud

-Orquestra Voadora

Quando: 17, 18, 19, 20 e 21/2

Local: Blocos de rua

Evento gratuito.

>> Carnaval de São Paulo

Além das transmissões exclusivas dos shows do Camarote Brahma de São Paulo pelo perfil do portal Terra, o Kwai patrocinará o trio elétrico do Bloco Ritaleena, que homenageia a obra da rainha do rock, Rita Lee. O influencer Laddy Nada trará conteúdos exclusivos e de bastidores ao vivo diretamente do bloco e do camarote, engajando com o público e entregando brindes da marca.

Ritaleena: saídas dias 11/2 e 19/2, às 13h.

Sambódromo Anhembi: 17, 18, 19 e 25/02

