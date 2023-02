O turismo gastronômico durante o Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara d’Oeste arrecadou R$ 137,8 mil durante os três dias de programação entre sábado (18) e segunda-feira (20) – em evento na Praça Central. Deste total, foram repassados R$ 9,6 mil ao Fundo Municipal de Turismo.

Com intuito de fortalecer a gastronomia local, mostrar seus trabalhos, gerar emprego e renda, além de incentivar o comércio e o turismo de Santa Bárbara, a Secretaria de Cultura e Turismo já havia recebido o cadastro dos empreendimentos gastronômicos no edital da Rede Gastronômica.

Os estabelecimentos participantes são: Lancholet, House Açaí, Bang! Food Truck, Doce Espiga, Pão com Linguiça do Mineiro, Ki-Pastel, Fazenda Cardoso Benedeti, Churros da Mamãe e Raspa Raspa, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria.

Sustentabilidade

Em parceria com a cooperativa Recicoplast, o evento reciclou 3 toneladas de resíduos sólidos durante os três dias de programação. A estrutura sustentável do Carnaval DuzEnta contou ainda com lixeiras para coleta de resíduos inservíveis em todos os pontos de concentração dos blocos, além da Praça Central. Além disso, após a festa a equipe de limpeza já atuou nas áreas públicas de concentração de blocos e Praça Central e teve um cronograma de limpeza ativo durante a terça-feira de Carnaval.

Evento

Com entrada gratuita, mais de 50 mil pessoas prestigiaram a edição 2023 do Carnaval DuzEnta de Santa Bárbara d’Oeste. O público rotativo acompanhou os oito blocos participantes e voltados para diversos públicos, que passaram pelas ruas da cidade, e atrações culturais no coração de Santa Bárbara, a Praça Central.

Participaram da folia o Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida, além das participações de Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim Q Se Faz.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio da Sancta Cervejaria e Rádio Oficial Vox 90.

