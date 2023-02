Carnaval é tempo de alegria, mas também de prevenção. Esteja atento aos golpes!

Com o volume de foliões nas ruas e a crescente do comércio popular, o número de tentativas de fraude tende a aumentar. O executivo Fabricio Ikeda, Diretor Global de Fraude e Compliance da FICO, destaca alguns cuidados para quem vai curtir o carnaval e está à disposição para entrevistas sobre como minimizar as chances de golpe.

Cartões de débito ou crédito

As maquininhas são seguras e a probabilidade de uma fraude ocorrer devido a um bug tecnológico é pequena. Contudo, é preciso ter atenção em como o cartão é manuseado.

Na hora de efetivar a compra, fique responsável por inserir e retirar o cartão (no caso do pagamento por aproximação não funcionar)

Caso entregue o cartão para que o vendedor faça o processo de compra, verifique se o cartão devolvido é mesmo o seu.

Atente-se ao valor da compra registrado na maquininha e mantenha sua senha segura.

LEIA MAIS Novo golpe envolve Americanas e Tramontina

– PIX

Esteja atento aos valores e QR-Codes oferecidos para efetuar a compra;

Certifique-se que o destinatário é mesmo a pessoa e/ou estabelecimento para o qual precisa enviar o valor.



Dicas gerais:

– Reduza os valores de pix permitidos junto ao banco, o que traz mais segurança para o uso da modalidade;

– Autorize os pushs do app do seu banco para que, a cada compra, seja possível conferir o valor debitado;

– Confira o valor e, caso o visor não esteja funcionando, não dê continuidade à compra;

– Não ande com senhas juntos aos cartões;

– Proteja sua senha;

– Em caso de entrega do cartão ao vendedor, certifique-se que é mesmo o seu que está sendo devolvido

Sobre a FICO

Líder mundial em software de análise preditiva, a FICO é especializada em examinar dados e aplicar tecnologias como inteligência artificial, machine learning e analíticos para prever o comportamento do consumidor, otimizando as interações das empresas com seus clientes. Com atuação em mais de 100 países, a empresa desenvolveu uma plataforma na nuvem que contribui com a tomada de mais de 10 bilhões de decisões de negócio por ano e que protege 2,6 bilhões de cartões contra fraudes. A FICO reúne mais de 200 patentes globais de tecnologias que aumentam a lucratividade e a satisfação do cliente, colaborando para o crescimento de empresas de diversos segmentos, como financeiro, seguros, varejo, telecomunicações, entre outros. Fundada em 1956 e com sede no Vale do Silício, a FICO inaugurou seu escritório no Brasil em 1998.

Sabrina Boing Boing retorna ao carnaval como destaque da Tucuruvi

Após três anos afastada, modelo promete causar na avenida

A DJ e modelo Sabrina Almeida, de 37 anos, que se tornou conhecida como Sabrina Boing Boing, está de volta ao carnaval de São Paulo. Após três anos afastada dos holofotes vivendo uma fase mais “espiritual”, a modelo retorna à folia no posto de destaque na Acadêmicos do Tucuruvi.

Em um ensaio sensual na praia, a modelo mostrou boa forma e preparo para arrasar na avenida: “Fui pega de surpresa pelo convite da Tucuruvi e estou animadíssima em poder voltar ao Anhembi. Amo o carnaval e essa energia me fez muita falta, vou causar na avenida”, disse animada. Vale lembrar que Sabrina já ocupou o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé e foi campeã do grupo especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Almeida (@sabrinaboingboingoficial)

Sabrina também anunciou recentemente sua volta ao mundo da mídia, desta vez como criadora de conteúdo adulto. Trabalhando nas plataformas, a modelo já começou a se destacar, tanto que recebeu o convite para ser uma das embaixadoras da plataforma Glamury no Brasil.

“Esse é o reconhecimento da minha história e do meu trabalho como modelo. Tenho certeza que os internautas vão amar os conteúdos exclusivos que estamos produzindo, principalmente sobre o carnaval. Vai ser algo muito apimentado e desinibido. O tempo afastada das câmeras me deixou com mais vontade de gravar e mostrar minha sensualidade!”, completou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento