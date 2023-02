Carnaval DuzEnta vai ter 8 blocos

O Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara começa neste

sábado (18) e segue até segunda-feira (20), com oito blocos em diversas ruas da cidade e atrações na Praça Central. Toda a programação é gratuita. Promovido pela Prefeitura, a edição 2023 da festa barbarense tem patrocínio do Sancta Cervejaria e Vox 90 como rádio oficial. Todas as informações estão disponíveis no guia culturasbo.com/carnaval

O objetivo do DuzEnta é buscar o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Blocos

Participarão da folia o Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida. O guia on-line com trajetos, dias e horários dos blocos também pode ser acessado pelo link culturasbo.com/carnaval

Confira trajetos, datas, horários e mais informações sobre os blocos da edição 2023:

Bloco do Roque – Adeptos do rock ‘n’ roll, o bloco vem incluir os amantes desse estilo musical nesta tradicional festa popular brasileira. Com sua primeira edição em 2020, o bloco busca a continuidade de suas atividades na edição 2023 onde os foliões poderão trazer seus filhos para participarem de uma oficina de instrumentos de percussão feitos com material reciclado e desfrutarão de quatro horas consecutivas de rock em pleno Carnaval.

Sábado (18)

Concentração 15h – Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro)

Saída 19h

Chegada 20h – Praça Central

Trajeto: Estação Cultural > Rua Riachuelo > Rua Floriano Peixoto > Praça Central

Bloco do Traquitana – Mini trio elétrico tocando Marchinhas de Carnaval para todas as idades, acompanhado por famílias de foliões.

Sábado (18)

Concentração 16h – Museu da Água (Avenida Monte Castelo, 414, Centro)

Saída 19h30

Chegada 20h – Praça Central

(Apresentação de Alexandra Souza e banda)

Trajeto: Museu da Água > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central

O Bloquinho – O Bloquinho é um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e região.

Sábado (18)

Concentração 16h – Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro)

Saída 17h30

Chegada 18h – Praça Central

Trajeto: Museu da Imigração > Rua Santa Bárbara > Praça Central



Maracatu Estação Quilombo – O Maracatu Estação Quilombo tem como público a população afro-brasileira, brincantes da cultura popular, da dança e das religiões de matrizes afro-brasileira. O gênero é conhecido como Maracatu de baque virado.



Domingo (19)

Concentração 15h30 – Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro)

Saída 17h

Chegada 18h – Praça Central

Trajeto: Avenida Monte Castelo > Rua João Lino > Rua Santa Bárbara > Praça Central

Bloco Apareceu a Margarida – Fundado em 2018, o Bloco Apareceu a Margarida é um bloco de rua que traz a alegria dos antigos carnavais. Em 2023, como de costume, o bloco trará em seu repertório as tradicionais marchinhas carnavalescas, além de muitas novidades para celebrar a vida após dois anos sem essa linda festa popular brasileira devido à pandemia.

Domingo (19)

Concentração 15h – Rua Dante Tortelli (Avenida Monte Castelo, 65, Centro – ao lado do Empório Monte Cristo)

Saída 19h30

Chegada 20h – Praça Central

Trajeto: Estação Cultural > Avenida Tiradentes > Rua Dona Margarida > Praça Central

Bloco Amigos da Lilica – É composto por crianças e adolescentes com deficiência. No bloco vão desfilar cadeirantes, “down”, autistas, visual e auditivo. Lilica é uma palhaça voluntária e atua com pessoas com deficiência. A música do Bloco Amigos da Lilica está sendo composta pelo Guilherme – um jovem com uma síndrome rara.

Domingo (19)

Concentração 16h – Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro)

Saída 16h30

Chegada 17h – Praça Central

Trajeto: Museu da Imigração > Rua João Lino > Rua XV de Novembro > Rua General Osório > Rua Dona Margarida > Praça Central

Bloco das Bárbaras – Nascido em 2016 o Bloco das Bárbaras surgiu com intuito de resgatar a antiga tradição carnavalesca do município de Santa Bárbara d’Oeste através de um tradicional cortejo com marchinhas e hits de carnaval, se dedicando à ampla diversidade do seu público-alvo, partindo do objetivo de fazer da festa de carnaval um espaço para todos.

Segunda-feira (20)

Concentração 15h – Praça Dona Carolina (Praça Dona Carolina, 40, Jardim Panambi)

Saída 19h

Chegada 20h – Praça Central

Trajeto: Praça Dona Carolina > Avenida Monte Castelo > Rua Santa Bárbara > Praça Central



Bloco BoraLá – Fundado em 2018, o bloco resgata a tradição dos antigos carnavais, onde as famílias se divertiam ao som das marchinhas. Hoje com um contexto moderno o BoraLá atrai pessoas de todas as idades, esbanjando alegria.

Apresentação fixa no Museu da Imigração (Rua João Lino, 362, Centro)

Segunda-feira (20), a partir das 19h



Atrações na Praça Central

Haverá também apresentações na Praça Central – ponto de dispersão – Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim que se faz, conforme abaixo:

18/2 (Sábado)

16h às 18h e 20h às 23h

Alexandra Souza e banda

19/2 (Domingo)

20h às 23h

Grupo Alto Astral

20/2 (Segunda-feira)

19h às 23h

Assim Q Se Faz

Trânsito

Na semana passada a Prefeitura instalou placas de sinalização nos pontos que haverá interdição de trânsito durante o Carnaval para alertar antecipadamente os motoristas. Durante o deslocamento dos oito blocos haverá escolta pela Guarda Civil Municipal. Vale ressaltar que os bloqueios serão removidos após a passagem de cada bloco.

Confira os detalhes dos bloqueios:

Dia 18/02 (sábado)

14h – Avenida Tiradentes x Rua Dona Margarida

14h – Avenida Monte Castelo x Rua José de Alencar

15h – Rua João Lino x Rua Santa Bárbara

Dia 19/02 (domingo)

14h – Rua Dante Tortelli (trecho entre a Rua Treze de Maio e Avenida Monte Castelo)

14h – Avenida Tiradentes x Rua Dona Margarida

15h – Rua João Lino x Rua Santa Bárbara

Dia 20/02 (segunda-feira)

14h – Praça Dona Carolina

18h – Rua João Lino x Rua Santa Bárbara

19h – Rua Duque de Caxias x Rua General Câmara

19h – Avenida Monte Castelo (ambos os sentidos)

Alimentação

Além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, foodtrucks trarão um cardápio diferenciado na Praça Central – coração da cidade. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

Confira o cardápio:

Lancholet – Salada, Bacon, Franbacon e Batata Frita

House Açaí – Copo de Açaí 300 ml + 2 adicionais, Copo de Açaí 500 ml + 3 adicionais, Pote de Açaí 300ml + 2 adicionais e Pote de Açaí 500 ml + 3 adicionais

Bang! Food Truck – Bubble Churros, Bubble Nutella, Bubble Frango, Bubble Cheddar e Bubble Peito de Peru

Doce Espiga – Pamonha, Curau, Bolo de Milho (pedaço), Sorvete de Milho, Suco de Milho (Copo 300 ml), Milho Cozido Tradicional e Milho Cozido Gourmet

Pão com Linguiça do Mineiro – Lanche Tradicional, Lanche Completo com Queijo, Batata Frita, Batata Frita com Bacon e Cheddar, Combo Tradicional (Lanche e Batata Frita) e Combo Completo com Queijo (Lanche e Batata Frita)

Ki-Pastel – Pastel de Carne, Pastel de Queijo e Pastel de Pizza

Fazenda Cardoso Benedeti – Coxinhas de Frango com Catupiry, Cupim, Peito de Peru com Alho-Poró, Queijo com Catupiry e Alho-Poró e Berinjela (Vegana)

Churros da Mamãe – Churros de Doce de leite, Chocolate, Goiabada, Romeu e Julieta e Nutella e Churros da Mamãe com Sorvete

Raspa Raspa – Raspadinha Tradicional – Copo 330 ml (Sabores: Abacaxi, Baunilha & Limão, Chiclete, Céu Azul, Groselha, Limão, Maracujá, Menta, Morango e Uva)

Sancta Cervejaria – Chopp Pilsen, Summer, Ipa e Sour Goiaba, Cerveja Skol (lata), Drinks Tchay, Gin e Tônica, Coca-Cola, Guaraná, Água Tônica, Suco de laranja e Água com e sem gás

Evento

A edição 2020 registrou recorde de público rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade nos blocos e na Praça Central – o coração do Município. Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Serviço

Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo, das 15 às 23 horas

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, das 18 às 23 horas

Programação gratuita

Site oficial: culturasbo.com/carnaval

