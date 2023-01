Seguem até dia 10 de janeiro, terça-feira, as inscrições de blocos, cordões, bandas e assemelhados para o “Carnaval DuzEnta 2023” – evento realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os interessados podem se cadastrar via site www.culturasbo.com/carnaval, identificando as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo desfile, informando sua concentração, itinerário, sugestão de horário e previsão do tempo de duração e estimativa do número de foliões.

A tradicional festa barbarense não é realizada na cidade desde 2020 devido à pandemia e neste ano acontecerá entre os dias 18 e 20 de fevereiro, na Praça Central – ponto oficial de dispersão.

O Carnaval DuzEnta busca o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

A edição 2020 registrou recorde de público rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade nos blocos e na Praça Central – o coração do Município. Os blocos de rua Bloco do Roque, Bloco do Traquitana, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho, Bloco do Durva, Bloco Animais Têm Voz, Bloco do Beco e Bloco das Bárbaras passaram por pontos turísticos importantes da cidade, como Museu da Imigração, Estação Cultural, Alameda dos Seresteiros, ETA 1, Praça Dona Carolina e, por fim, a Praça Central. Já o Cordão Amigos Seresteiros realizou o Pré-Carnaval, do Museu da Imigração à Estação Cultural.

Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Serviço:

Carnaval DuzEnta 2023

Dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo, das 15 às 23 horas

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, das 18 às 23 horas

Praça Central e em diversos pontos das cidades realizados pelos blocos, cordões e bandas

Programação gratuita