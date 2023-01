Carnaval DuzEnta de Santa Bárbara terá 8 blocos

Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida são os grupos inscritos no “Carnaval DuzEnta 2023” de Santa Bárbara d’Oeste. A tradicional festa barbarense não é realizada na cidade desde 2020 devido à pandemia e neste ano acontecerá entre os dias 18 e 20 de fevereiro, pelas ruas de Santa Bárbara e na Praça Central – ponto oficial de dispersão. Os representantes dos blocos se reunirão na próxima semana para definir a concentração, itinerário, horários e número de foliões, com programação a ser divulgada em breve.

As inscrições para os blocos, cordões, bandas e assemelhados foram encerradas. O regulamento completo pode ser acessado via site www.culturasbo.com/carnaval

O Carnaval DuzEnta busca o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

A edição 2020 registrou recorde de público rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade nos blocos e na Praça Central – o coração do Município. Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Confira mais informações sobre os blocos (por ordem de inscrição):

Bloco do Traquitana – Mini trio elétrico tocando Marchinhas de Carnaval para todas as idades, acompanhado por famílias de foliões.

Bloco das Bárbaras – Nascido em 2016 o Bloco das Bárbaras surgiu com intuito de resgatar a antiga tradição carnavalesca do município de Santa Bárbara d’Oeste através de um tradicional cortejo com marchinhas e hits de carnaval, se dedicando à ampla diversidade do seu público-alvo, partindo do objetivo de fazer da festa de carnaval um espaço para todos. Com o decorrer dos anos a adesão dos foliões tornou-se uma crescente que resultou na reunião de mais de 10 mil pessoas no carnaval de 2020. Em função da proporção tomada, a organização do bloco sentiu a necessidade de amplificar o som da banda por meio de um trio elétrico/carro de som para que o raio de abrangência musical fosse ampliado.

Bloco Amigos da Lilica – Amigos da Lilica é composto por crianças e adolescentes com deficiência. No bloco vão desfilar cadeirantes, “down”, autistas, visual e auditivo. Lilica é uma palhaça voluntária e atua com pessoas com deficiência. A música do Bloco Amigos da Lilica está sendo composta pelo Guilherme – um jovem com uma síndrome rara.

Maracatu Estação Quilombo – O Maracatu Estação Quilombo tem como público a população afro-brasileira, brincantes da cultura popular, da dança e das religiões de matrizes afro-brasileira. O gênero é conhecido como Maracatu de baque virado. O cortejo será do Centro Social Urbano até a Praça Central.

Bloco BoraLá – O Bloco BoraLá conta com público familiar e traz marchinhas de carnaval. Fundado em 2019 com outro nome, hoje está com um novo nome e uma nova formação musical e instrumental.

O Bloquinho – O Bloquinho é um bloco de carnaval para os pequenos foliões da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e região.

Bloco do Roque – Adeptos do rock ‘n’ roll, o bloco vem incluir os amantes desse estilo musical nesta tradicional festa popular brasileira. Com sua primeira edição em 2020, o bloco busca a continuidade de suas atividades na edição 2023 onde os foliões poderão trazer seus filhos para participarem de uma oficina de instrumentos de percussão feitos com material reciclado e desfrutarão de quatro horas consecutivas de rock em pleno Carnaval.

Bloco Apareceu a Margarida – Fundado em 2018, o Bloco Apareceu a Margarida é um bloco de rua que traz a alegria dos antigos carnavais. Em 2023, como de costume, o bloco trará em seu repertório as tradicionais marchinhas carnavalescas, além de muitas novidades para celebrar a vida após dois anos sem essa linda festa popular brasileira devido à pandemia.

Serviço:

Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo, das 15 às 23 horas

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, das 18 às 23 horas

Praça Central e em diversos pontos da cidade

Programação gratuita