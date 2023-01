Muita folia para toda a família na segunda de carnaval (20)

O bicho vai pegar no Pesqueiro Feltrin, à partir das 20h.

É O BICHO, É O BICHO! O folião da RMC vai ser devorado pela magia do Carnaval de Salão que retorna a Nova Odessa, trazendo alegria para toda a família. Na segunda de Carnaval, dia 20 de fevereiro, a partir das 20h, acontece o “Baile do Crocodilo” no Pesqueiro Feltrin, localizado no Bairro Triunfo em Nova Odessa.

A noite mais quente do Carnaval promete muita diversão com essa gangue, que prepara uma programação animal para não deixar ninguém parado! Vai ter muito samba ao som do Grupo Mesa de Bar, Banda de Coreto com marchinhas de carnaval no meio do salão, DJ Viny Blanco nas pick-ups da folia, além de um completo serviço de Bar e Cozinha, com chopp, drinks e porções, para repor as energias da galera que vai pular até o sol raiar!

O Baile do Crocodilo é pensado para toda a família, que vai poder curtir com segurança em um ambiente carnavalesco decorado e preparado para a bagunça! E para o folião garantir sua participação, basta adquirir seu ingresso no – www.ganguecrocodilo.com.br – e treinar a coreografia! Crianças até 10 não pagam.

Vem pular com a gente e não se esqueça: “Vou te devorar, crocodilo eu sou!”

Serviço: Baile do Crocodilo

Data: 20 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Pesqueiro Feltrin – Nova Odessa . SP

Atrações: Grupo Mesa de Bar / Banda de Coreto e Dj Viny Blanco

Bar: Chopp, Drinks e Porções

Realização: Crocodilo Gangue

