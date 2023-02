Carnaval da 2a com horóscopo do dia

Horóscopo de segunda-feira dia 20 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você deve se preparar para uma mudança de foco em seus relacionamentos, há uma chance de tornar a comunicação com alguém uma prioridade em sua vida. Se espera uma jornada…

Dinheiro & Trabalho: Tente não se preocupar tanto, pois uma boa parte dos problemas serão facilmente resolvidos. Embora não o sinta desse jeito, você está atraindo a prosperidade, que o deixa com o faro afiado para dinheiro…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio horoscopo

Amor: Você passa a experimentar uma mistura de nostalgia, romance, paixão e aventura que é uma amostra do que está por vir. À medida que os dias passam esse ambiente astral pelo qual se…

Dinheiro & Trabalho: A dinâmica do panorama financeiro está mudando, com uma janela aberta para o de bom que começa a se desenvolver com sua renda e trabalho. É um tempo em que você conseguirá amarrar várias…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Algo muito interessante ocorre, trazendo você para o centro das atenções. O que traz uma boa energia para que tenha uma conversa mais profunda, que será como o sinal para um novo…

Dinheiro & Trabalho: Pode haver uma ótima sensação de motivação em relação aos objetivos em seu plano de vida financeira, com mudanças sutis que devem fortalecer esse lado. Nesse embalo todo, poderá alcançar soluções…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho horoscopo

Amor: É hora de examinar seus objetivos de conexão com outras pessoas, de perceber que pode fazer mais para fortalecer novos relacionamento em um outro ambiente. Que é lá que o que…

Dinheiro & Trabalho: Esta fase no seu signo inicia um novo ciclo de reabastecimento em sua caixinha de dinheiro. Você poderá agir com mais tranquilidade, visualizar objetivos com mais certezas e liberar sua criatividade para…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está perto do momento para sonhar alto, de dar de cara com a felicidade a longo prazo. Um ambiente bom que se cria porque você ficará muito interessado em alguém, em saber…

Dinheiro & Trabalho: Esta jornada permitirá que você veja os problemas de forma natural e encontre soluções com mais facilidade. Essa fase traz um foco mais forte em sua mente para crescer, explorar e progredir além…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro horoscopo

Amor: Com a chegada do final deste mês, você estará na mente de uma pessoa próxima, que começa a gostar de uma forma que nem ela esperava, e que em breve deixara isso bastante evidente…

Dinheiro & Trabalho: São vibrações poderosas, com as quais você transitará por um caminho muito próspero com alguns triunfos financeiros, embora você ainda tenha que resolver certas questões, avançará com mais força…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Precisará ter claro que quando há interesse de alguém por você, é perceptível em muitos aspectos, só é necessário ver a maneira como você olha para ela e saber entender esses…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao panorama financeiro, tudo pode ser alcançado com paciência e criatividade da sua parte. São dias em que caminhará com passos firmes e seguros rumo a uma condição que lhe…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro horoscopo

Amor: Mudanças positivas ao seu redor. As portas do romance que até agora parecem sempre estar fechadas, começam a se abrir, com isso você será capaz de perceber uma melhora em suas…

Dinheiro & Trabalho: Embora se mostre um pouco difícil, algo vai mudar. Todas as situações que envolvem dinheiro não acontecerão apenas por sorte ou acidente. Eles são, de fato, sinais muito claros de que desta vez as…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Baixe um pouco a ansiedade neste momento. Se relaxar e se comportar de uma maneira mais aberta para o amor, este aparecerá na sua frente através de uma pessoa com a qual…

Dinheiro & Trabalho: Saiba que você não vai precisar de muito mais tempo para resolver uma questão financeira, já que há uma retomada nesse setor para você. Saiba que você terá todas as condições de se desenvolver para…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O que você gostaria que acontecesse em sua vida, de ter alguém junto que goste está numa outra direção. Saia um pouco de sua rotina de contatos e redirecione seus desejos de conquista…

Dinheiro & Trabalho: O caminho que seu dinheiro começa a tomar se torna mais claro e com céu aberto, hora de analisar a possibilidade de adquirir um bem de alto valor. No trabalho, você estará ligado a pessoas que…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo que o surpreenderá será o entusiasmo e o grande interesse que uma pessoa mostrará toda vez que está do seu lado irá surpreendê-lo. Você vai se sentir especialmente motivado…

Dinheiro & Trabalho: São boas as chances de ter à sua disposição recursos financeiros extras, mas não cometa o erro de querer gastar tudo de uma vez, nem de achar que pode comprar o que bem entender. Saiba manter… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Para sua felicidade, a energia desta fase da Lua prevê um encontro romântico e emocionante que preencherá seu desejo de iniciar um relacionamento. Você também estará muito…

Dinheiro & Trabalho: Aos poucos começa um período próspero com relação ao dinheiro. Você terá à sua disposição a energia brilhante de seu regente que aumenta suas chances de se encontrar em uma situação mais…Continue lendo o signo Peixes

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento