A empresária e influenciadora Thaís Giraldelli marcou presença no Camarote Bar Brahma na última sexta-feira, 17, em São Paulo. A personalidade chamou atenção por sua beleza e simpatia. “Que energia incrível!!! Estou muito feliz em fazer parte dessa festa”, comemorou Thaís.

Com mais de 730 mil seguidores no Instagram, Thaís Giraldelli tem forte poder de influência on-line e off-line no mercado da beleza. Em 2022 realizou uma turnê pelo Brasil, ministrando mais de 25 palestras para empreendedoras e influencers, e conquistou a capa de 4 revistas no mesmo ano. Além disso, é Embaixadora e palestrante do evento Beauty and Business em HARVARD – Maio de 2023.

O Camarote Bar Brahma acontecerá no Sambódromo do Anhembi nos dias 17, 18, 19 e 25 de fevereiro e ainda contará com shows de Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, Alexandre Pires e Seu Jorge, Diogo Nogueira e Pixote.

