Carnaval 23: Passo a passo para a viagem perfeita

Quem não quer aproveitar os dias de carnaval para curtir as festas, espairecer e recarregar as baterias para mais um ciclo cheio de tarefas? Afinal de contas, dizem que o ano só começa depois do carnaval!

Muita gente aproveita os dias livres para viajar com os amigos e família, mas em uma época tão movimentada como essa, vale a pena ficar de olho em alguns aspectos para que tudo saia dentro do esperado.

Confira a seguir algumas dicas para que a sua viagem de carnaval seja perfeita!

Programe-se para o carnaval

Nos últimos anos, a pandemia bagunçou um pouco os dias de folia e fez com que o carnaval acontecesse em datas bem diferentes das que todos estão acostumados. Por isso, aqui vai a pergunta que não quer calar: quando é o carnaval 2023?

Ao contrário do ano passado, o carnaval de 2023 segue a normalidade e vai acontecer em fevereiro, mais precisamente nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira). No entanto, grande parte das comemorações começam na sexta-feira (17).

Também vale mencionar que, embora muitas pessoas pensem que carnaval é feriado, isso não está correto. Os dias são, na verdade, pontos facultativos. A boa notícia é que grande parte do país adere às pausas dessa época do ano, então não há motivos para se preocupar.

Sabendo de todos esses detalhes em relação à data, fica mais muito fácil se programar. Precisa negociar os dias de folga com a empresa? Faça isso o quanto antes!

Escolha o destino da viagem

Obviamente, você precisa escolher o destino da viagem de carnaval. Nesse sentido, é interessante pensar no seu propósito: a intenção é curtir a folia ou descansar?

Caso você queira aproveitar toda a agitação da época, a dica é considerar os principais pontos de carnaval do país, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo.

As cidades citadas (dentre várias outras) oferecem programações extensas para os foliões, com vários dias de desfiles, shows particulares, blocos de rua e muito mais.

Por outro lado, se o intuito for relaxar e renovar as energias, a melhor escolha são os destinos menos agitados, com praias ou campos – dependendo da sua preferência.

É claro que você também pode ir para o Rio ou Salvador, por exemplo, que são os destinos de carnaval mais famosos do Brasil, mas é melhor ficar longe dos núcleos carnavalescos – ou seja, onde a badalação realmente acontece.

Na hora de escolher para onde ir, faça uma boa pesquisa. Considere seus objetivos, preferências, opções de lazer de cada lugar considerado, translado, encaixe com a sua agenda, valores, etc.

Pesquise valores

E falando em valores, é fundamental se planejar financeiramente para qualquer viagem. No carnaval 2023, por ser alta temporada, é quase certo que você deve encontrar preços mais salgados de voos, hospedagens e até de compras básicas nos locais que recebem muitos turistas.

Por isso, não ter preguiça de pesquisar os melhores valores e condições de pagamento é indispensável. Mesmo que tudo seja um pouco mais caro nessa época do ano, ao procurar nos lugares certos e colocar tudo na ponta do lápis, não é impossível viajar sem gastar rios de dinheiro.

Nesse processo, siga alguns passos para não ficar no prejuízo:

Pense no seu orçamento (quanto você pode/está disposto a pagar?) e faça de tudo para não ultrapassar o valor estabelecido

Preste atenção no preço das passagens (avião ou ônibus) e não perca tempo quando encontrar opções baratas

Busque hospedagem em sites especializados que sejam reconhecidamente de confiança e que tenham uma boa variedade de opções

Compre passeios antecipadamente

Se possível, divida as despesas com mais alguém

Na viagem, tome muito cuidado com os seus pertences, especialmente os de valor (carteira, celular, jóias, etc.)

Faça um roteiro de viagem

Depois de escolher o destino e fazer todas as reservas necessárias, é bacana criar um roteiro de viagem para que você possa aproveitar ao máximo.

Com tudo planejado, não é preciso ficar escolhendo o que fazer em seguida (e perdendo tempo!), fica mais fácil ter um maior preparo financeiro e as chances de contratempos são bem menores.

Mais uma vez, a melhor alternativa é pensar no objetivo da sua viagem. Vamos supor que você queira curtir tudo o que o carnaval no Rio de Janeiro tem a oferecer. Para isso, seu roteiro de viagem deve ser baseado em:

Datas, horários e valores para assistir os desfiles das escola de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Programação dos blocos do carnaval de rua

Programação dos bailes de carnaval

Datas, locais e preços das festas privadas, etc.

Para uma viagem “mais comum”, com o simples objetivo de relaxar, respirar novos ares e turistar por aí, considere alguns tópicos:

Quais pontos turísticos você quer visitar (verifique se a distância vai ser favorável à localização da sua hospedagem)

Melhores restaurantes

Lojas que valem à pena visitar

Opções de locomoção (aluguel de veículo, transporte público, táxi ou carro por aplicativo)

O roteiro, é claro, deve ser criado de acordo com as particularidades da viagem de cada um. Observe o que o destino tem de melhor e o que você quer fazer. Em cima disso, elabore o cronograma da maneira que mais se encaixar ao que você precisa e quer fazer.

Lembre-se que o roteiro deve casar com as principais datas e horários – dos eventos programados, do horário de funcionamento dos lugares e da sua chegada e volta para casa.

Fique de olho na previsão do tempo

Não dá para lutar contra a natureza, mas para evitar (ou ao menos tentar) expectativas frustradas pelo clima, dê atenção à previsão do tempo. O roteiro de viagem, inclusive, pode ser elaborado com base nisso.

Também tenha sempre planos alternativos caso a primeira opção não dê certo. Queria ir para a praia, mas está chovendo? Pesquise outra atividade e não fique preso no quarto de hotel até o toró passar. Quando o assunto é viajar, cada segundo é valioso!

