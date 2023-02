Carnatráfico se dá mal em Santa Bárbara

O Carnatráfico sofreu uma derrota para a Guarda

Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado. A ação no Jardim Europa teve um rapaz de 18 anos detido.

Uma denúncia anônima levou os GMs para a rua Espanha. A informação dizia que um rapaz branco e baixo com camiseta azul estaria no carnatráfico. Ia atrás das drogas com frequência até o meio do quarteirão para buscar o material.

Abaixo a descrição da ação dos GMs.

.📍DATA:18 de fevereiro 2023 .📍HORA: 16h45min .📍LOCAL: Rua Espanha n°480, Jardim Europa.

🛑 TRÁFICO DE DROGAS

Essa equipe tática foi acionada pelo CICOMM pra checar uma denúncia anônima pela rua Espanha que versa sobre tráfico de drogas, onde um indivíduo branco e baixo com camiseta azul estaria na traficância, e as drogas ele deslocava com frequência até o meio do quarteirão para buscar.

Pelo local acima descrito foi abordado o indivíduo nas características mencionadas pelo denunciante, sendo identificado como O.A.C.C de 18 anos de idade,sendo procedida busca pessoal localizado a quantia de R$ 154,00 reais provenientes da venda, bem como um aparelho celular. A equipe de CANIL e a Vtr 35 encostaram no apoio e com o trabalho de faro da K9 Tandera foi logrado êxito em localizar os entorpecentes escondidos pela rua Bulgária. Toda droga acondicionadas em embalagem plástica e já prontas para venda , tendo 41 porções de maconha e 03 papelotes de cocaína, que indagado o indivíduo confessou serem suas as drogas, e que estaria traficando das 10h00 às 22h00 por estar passando por dificuldades financeiras.

Diante do fatos foi dada voz de prisão e apresentado junto ao plantão Policial onde foram narrados os fatos para autoridade policial que após formada sua convicção jurídica deliberou pela prisão em flagrante delito por infringir o art 33 da lei 11.343/06 de tráfico de drogas, sendo após transferido para a cela da cadeia local.

