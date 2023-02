Carnatráfico com bloco dos adolescentes

O Carnatráfico sofreu nova derrota para a Guarda

Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado. Foi o segundo caso no final de semana. A ação no Parque do Lago teve um adolescente foragido e outro detido.

Equipe patrulhamento por motos da GM SB apreendeu um adolescente por tráfico de drogas. Dois suspeitos estavam no local, mas um deles conseguiu fugir. Os suspeitos se assustaram com a chegada da equipe. Eles tentaram fugir por uma área de mata na rua Vitório Padovese, mas apenas um teve sucesso.

Os guardas abordaram o adolescente que não conseguiu fugir. Com ele, foram encontradas porções de maconha na mão e bolso. Acionado o apoio do Canil para vasculhar a área verde e apreenderam mais três porções de maconha, três de cocaína e 13 de crack.

A equipe apreendeu todo o material e conduziu o menor ao plantão policial. O delegado autuou o adolescente por ato infracional de tráfico e ele ficou apreendido pelo crime.

