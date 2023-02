CarnaPraia leva 7 mil às ruas este domingo

A programação do Carnaval 2023 da Prefeitura de Americana foi encerrada, neste domingo (19), com muita música e alegria na Orla da Praia dos Namorados.

O CarnaPraia contou com um público rotativo

aproximado de sete mil pessoas, que assistiram e se divertiram com os shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante.

No sábado (18), foram realizados dois eventos. O CarnaPraça (antes do CarnaPraia) aconteceu na Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, das 10h às 18h, uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo e da Entretenimento & Cultura, com apoio da Rádio Clube. A Matinê Carnaval Fantasia 2023 contou com um público rotativo de aproximadamente duas mil pessoas. Já no período da manhã, foi realizado o CarnaCentro, no calçadão do Centro da cidade. A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi tocou famosas marchinhas de Carnaval, além de frevo, samba e chorinho.

Na quinta-feira (16), aproximadamente 100 foliões da terceira idade prestigiaram o CarnaSocial no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e diversas marchinhas que marcaram os carnavais de outras épocas.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a participação das famílias em todas as atividades. “Fiquei muito feliz em ver nos eventos a presença de tantas famílias, das crianças fantasiadas, entrando no clima do Carnaval”, afirmou. “Que alegria ver nossa orla da Praia dos Namorados lotada para festejar o carnaval neste domingo lindo de sol. Parabéns a todos os envolvidos, Americana voltou a sorrir!”, completou Chico.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, agradeceu todos que colaboraram para que os eventos de Carnaval CarnaPraia fossem um sucesso. “Agradeço o empenho de todos os setores da Prefeitura, dos servidores e demais parceiros que fizeram esses eventos acontecerem. Foram momentos de muita alegria, com grande participação da população, que aproveitou muito nossa programação”, destacou. “Nossa proposta foi fazer atividades gratuitas diversificadas para todos os públicos e isso se concretizou”, finalizou Marcia.

Quarta-feira de cinzas pode chegar antes do esperado

Após dois anos sem as tradicionais festas de carnaval, ou realizadas com restrições, em 2023 tem muito folião com energia para gastar nos próximos dias. Mas essa animação toda não é motivo para nos esquecermos da saúde, principalmente a alimentar.

E nessa agitação em que as pessoas mudam sua rotina e passam muito tempo na rua, pulando e dançando debaixo de sol e chuva, o grande desafio é se manter saudável e nutrido para cair na folia. E é aí que mora o perigo, segundo explica a nutricionista clínica Ieda Fazani, que atende no Órion Complex, em Goiânia. “Devemos pensar de forma simples e consciente evitando os excessos e tudo aquilo que pode causar prejuízo a nossa saúde”, alerta a especialista.

A desidratação, a intoxicação alimentar e o coma alcoólico são as ocorrências mais frequentes nos serviços de atendimento de urgência à saúde. Todos são ocasionados por escolhas erradas na hora de aliar alimentação e bebidas no período da folia. Para que sua quarta-feira de cinzas não chegue mais cedo do que devia, confira a seguir algumas dicas simples, mas fundamentais, dadas pela especialista.

O que comer?

Nesses dias de folia o ideal é que as pessoas comam alimentos ricos em fibras como pães e biscoitos integrais e carboidratos como verduras e legumes. “Outra dica é comer frutas com casca, que são ricas em vitaminas e minerais e, ao mesmo tempo, são fonte de energia de rápida absorção pelo organismo”, orienta a nutricionista.

O que devo evitar?

Os foliões devem evitar aqueles alimentos em que o organismo precisa de mais tempo para fazer digestão. “Durante os dias de festa, evite comidas muito gordurosas, como feijoada, frituras, embutidos e principalmente churrasco em excesso, além daqueles alimentos que possuem muito açúcar”, esclarece Ieda Fazani.

Se beber, coma também

O consumo de bebida alcoólica durante o carnaval para a maioria dos foliões é algo quase que inevitável. Portanto, se for beber, não descuide da alimentação, essa é outra dica da nutricionista Ieda.

Ela explica que o álcool é o que os nutricionistas chamam de caloria vazia, ou seja, sem valor nutricional adequado. Consumir bebida alcóolica com estômago vazio propicia uma agressão maior à mucosa do estômago. “Se a pessoa tiver facilidade para ter uma gastrite, que é um ferimento na base do estômago, essa doença será desencadeada com facilidade causando uma ferida no orgão”, exemplifica a especialista.

A nutricionista chama atenção para o fato que comer e beber é melhor não só pela questão da proteção do estômago, mas, por outros fatores “O ideal é manter o estômago protegido com algum sustento, evitando também que haja alteração da glicemia, pois, para metabolizar o álcool, o corpo gasta muita energia e a nossa principal fonte de energia é a glicose, obtida por meio da alimentação”, explica Ieda.

Olha, olha a água mineral

Todos sabemos que beber água é um passo básico, essencial para manter o funcionamento do corpo e, se tratando desses longos dias festivos, o primordial é deixar o corpo sempre bem hidratado. “Um adulto de alta ou média estatura, deve ingerir pelo menos de dois a três litros de água por dia. Nessa agitação do carnaval é importante evitar bebidas adoçadas e gaseificadas, como os refrigerantes. Prefira sempre a tradicional água ou os sucos naturais”, sugere a nutricionista.

Quarta-feira de cinzas e do detox

Depois de quatro dias de folia, mesmo que você tenha se cuidado, a sensação de ressaca pode vir na quarta-feira de cinzas. Em relação à alimentação detox, a nutricionista conta que geramos radicais livres em nosso metabolismo durante todo o tempo, mas sob estresse de uma alimentação irregular e ingestão de bebidas alcoólicas o corpo sofre muito.

Ieda fala que o melhor detox contra a ressaca é a ingestão de muita água, que é o que irá ajudar o fígado a metabolizar a bebida em excesso. “O equilíbrio será sempre o melhor, uma alimentação com fibras suficientes para massagear o intestino com água e proteína, sem exagero de carboidratos e gorduras”, orienta a nutricionista.

Mas, se além de combater a ressaca, você quiser buscar uma sensação de bem-estar, Ieda Fazani apresenta uma receitinha simples. “Água de coco, adicionada de frutas vermelhas; ou água de coco, abacaxi e limão que são excelentes para um detox hidratante”, sugere.

