CarnaPraia terá arrecadação de alimentos para o Fundo Social. A programação do Carnaval 2023 em Americana, promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo, terá folia aliada à solidariedade. Quem for ao CarnaPraia domingo, dia 19, na orla da Praia dos Namorados poderá levar um quilo de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de Solidariedade.

O CarnaPraia está marcado para às 14h e terá shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante. A entrada é franca.

Já o CarnaSocial, realizado na quinta-feira (16), no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, arrecadou 38 litros de leite para o Fundo. O evento foi promovido junto aos grupos da terceira idade, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Casa do Conto e participação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi.

A alegria e a nostalgia tomaram conta dos participantes, vindos do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, do Centro Dia, do Hospital São Francisco, da Pastoral da Pessoa Idosa, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e da Diaconia São Judas Tadeu.

“Agradecemos pela ação em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo e de Assistência Social que proporcionou a doação do leite, auxiliando no atendimento das demandas do município em benefício das famílias vulneráveis. Os eventos promoveram o bem-estar da pessoa idosa e prestaram um ato de solidariedade”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

