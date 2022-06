Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes e Isac Motorista bateram boca durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal.

A discussão foi iniciada após Isac Motorista, oposição ferrenha ao atual governo na cidade, usar a palavra para dizer – aos gritos – que a prefeitura não está fazendo os repasses à Santa Casa.

Isac citou um caso de um jovem que está esperando por uma cirurgia há 15 dias para dizer que a prefeitura não está fazendo o repasse. “A Santa Casa, eles não estão pagando a Santa Casa. A Santa Casa não está atendendo. Cadê o dinheiro do repasse da Santa Casa?”, questionou Isac.

Ainda em sua fala, Isac rasgou elogios à direção da Santa Casa, comandada por Aparecido Donizete Leite. “O gestor não tem culpa, ele está lá trabalhando honestamente”, disse.

Fontes então entrou em contato com o presidente do Hospital, o Leite, para verificar a informação colocada por Isac e rebateu o colega. “Eu ouvi atentamente o vereador Isac falar do Hospital Santa Bárbara e fiquei preocupado. Mandei uma mensagem pro presidente do Hospital pra ver se a prefeitura estava atrasada com o repasse, porque isso é uma coisa muito grave, muito séria. O Leite [presidente] acabou de passar aqui pra mim que os repasses estão rigorosamente em dia”, disse Fontes.

Após a confirmação de Fontes, Isac tentou “intimidar” o colega pedindo que o mesmo assinasse uma CEI. Fontes então rebateu novamente. “Eu já assinei uma CEI. Não vou entrar em jogo político. Nós sabemos qual é o jogo. Leia a CEI vereador, é bom o senhor ler um pouco. Ficar só gritando e berrando não resolve nada. Aqui comigo o senhor não vai ganhar no grito não”, finalizou Fontes.