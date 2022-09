“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Sem dúvida, a teoria de Lavoisier voltada para a conservação da matéria pode ser aplicada diretamente na moda. A necessidade de sustentabilidade volta e meia traz aos dias de hoje tendências marcantes. Quem é da geração Z, em algum momento, já se pegou revendo peças que marcaram os anos 2000.

Goste ou não, as peças utilitárias, inspiradas inicialmente em uniformes militares, estão novamente em seus dias de glória. Se de alguma forma você não conseguiu desapegar daquela calça folgada e com bolso em todo o comprimento, sua hora chegou, ou melhor, voltou. O pós-pandemia evidenciou a necessidade de roupas práticas e confortáveis, muitas vezes para que o home office não ficasse tão desgastante. Grandes marcas, entre elas Prada, Balenciaga e Louis Vuitton, estiveram por trás deste retorno. Uma consultoria feita pela WGSN Brasil mostra que a proposta do utilitário teve um crescimento de 15% ano a ano, e deve continuar sendo uma aposta para as marcas tanto voltadas para o mercado de massa quanto para modelos mais sofisticados.

O estilo utilitário está bem presente em vestidos, macacões e coletes. Quanto mais trajes práticos você adicionar em um visual, mais facilidade vai ter para realizar as suas atividades ao longo da semana, por exemplo. A boa e velha camiseta também é uma excelente aliada nas combinações.

Para a fashion designer e consultora de moda Rafaela Dutra, a proposta utilitária agrega funcionalidade e permite passear por todos os ambientes informais, até para os escritórios mais descolados da cidade. Ela sugere ainda composições com outra peça curinga: “a camiseta em suas mais variadas estampas entra como aliada nesse universo prático. Uma forma descomplicada de aderir ao estilo com bastante personalidade é fazer a união da camisa personalizada com o conjunto utilitário, seja ele de calça cargo e camisa aberta ou bermuda. Aposte no ‘loafer’ nos pés para um ambiente mais formal de escritório; já para as tardes mais descontraídas invista nas peças com o uso de um tênis e um cinto, já com bolso ou pochete”, diz Dutra.

Fato é que, mesmo controversa e polêmica, a onda utilitária é perfeita para quem busca conforto e praticidade dentro da moda, já que normalmente conta com bolsos, além de ser uma peça única. Apenas o preço pode acabar sendo salgado, mas vale a pena investir no modelo curinga, e que, dependendo do material, pode durar por muitos anos.

Foto iStock