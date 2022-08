A partir da próxima semana, a Caravana Kids, também conhecida como Teatro da Poupança, fará uma turnê pelo interior de Estado de São Paulo, com apresentações nas regiões do centro e centro leste paulista. No total, serão 20 espetáculos, um em cada município.

Voltada para estudantes do ensino fundamental, com idades entre 6 e 11 anos, a peça trata de educação financeira para crianças e atende os pilares econômico, social e de sustentabilidade da Sicredi União PR/SP.

Com o objetivo de abordar o assunto de forma lúdica e divertida, a Caravana Kids começa no dia 8 de agosto, com início em Santa Cruz das Palmeiras, às 8h, e culmina em Americana, na sexta-feira (12), às 16h.

A Caravana Kids consiste em uma peça teatral que conta a história de dois palhaços que sonham em abrir um circo. Para atingir o objetivo, no entanto, eles precisam poupar. Entre muitas peripécias, os personagens conseguem ensinar às crianças a importância de poupar para atingir um objetivo.

SINOPSE

O espetáculo apresenta dois palhaços, Adalberto Pé de Chinelo e Cajuíno Castanho, que sonham montar um circo. Porém, como não possuem capital para isso, de forma educativa e divertida, entre várias aventuras, ensinam as crianças a pouparem.

Através de enredo divertido, o grupo ensina às crianças a importância do esforço e o encontro de maneiras de economizar. No espetáculo, os dois personagens revezam-se fazendo todos os papéis do circo: são palhaços, trapezistas e equilibristas. E, assim, conseguem juntar dinheiro, fazer uma poupança e realizar o grande sonho.

Abaixo o cronograma de apresentações:

Município Data Horas

Santa Cruz das Palmeiras 8/8/2022 8h

Casa Branca 8/8/2022 10h30

São Sebastião da Grama 8/8/2022 13h30

São João da Boa Vista 8/8/2022 16h

Aguaí 9/8/2022 8h

Águas da Prata 9/8/2022 10h

Espírito Santo do Pinhal 9/8/2022 13h30

Mogi Mirim 9/8/2022 15h30

Itapira 10/8/2022 8h

Mogi Guaçu 10/8/2022 10h30

Conchal 10/8/2022 13h30

Leme 10/8/2022 16h

Ipeúna 11/8/2022 8h

Rio Claro 11/8/2022 10h

Limeira 11/8/2022 13h30

Santa Gertrudes 11/8/2022 16h

Iracemápolis 12/8/2022 8h

Piracicaba 12/8/2022 10h30

Americana 12/8/2022 13h30

Santa Bárbara d’Oeste 12/8/2022 16h